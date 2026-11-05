Ecomondo 2026, Gesenu: innovazione impiantistica e sostenibilità al centro della terza giornata

Presentati a Rimini i progetti per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti, le nuove prospettive impiantistiche e le esperienze di innovazione del Gruppo. Ieri la consegna a Perugia del riconoscimento di Comieco come Capitale del Riciclo della Carta e del Cartone 2027

(UNWEB) Rimini, Prosegue a Ecomondo 2026 la partecipazione del Gruppo Gesenu, presente al Quartiere Fieristico di Rimini, al padiglione D1, stand 402-503, con un programma di incontri dedicati all'innovazione, alla sostenibilità e all'evoluzione dei servizi ambientali.

La terza giornata della manifestazione ha posto al centro l'impiantistica del Gruppo Gesenu, con un approfondimento dedicato ai processi di rigenerazione e innovazione industriale e alle prospettive di sviluppo del settore.

Ad aprire gli appuntamenti sono stati Vanessa Cardenas e Debora Marinelli di GSA, che hanno presentato il progetto alla base della candidatura di Perugia a Capitale del Riciclo della Carta e del Cartone 2027, riconoscimento assegnato da Comieco alla città, e il podcast «Terraferma», realizzato da Radio Glox in collaborazione con Gesenu, dedicato al rapporto tra crisi climatica, emozioni e partecipazione.

A seguire, il confronto dedicato a «L'impiantistica del Gruppo Gesenu: un'operazione di rigenerazione e innovazione industriale», moderato da un giornalista di Radio Glox. L'incontro, moderato dalla podcaster e creator Sara Zampollo, ha affrontato le prospettive impiantistiche del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Umbria, illustrate da David Grohmann, Assessore all'Ambiente del Comune di Perugia; il nuovo impianto per il trattamento e la valorizzazione dei materiali assorbenti a uso personale (PAP), presentato da Alessio Lutazi, Consigliere Delegato Gesenu; gli utilizzi innovativi del biometano prodotto dai rifiuti organici, attraverso l'esperienza di Olbia, con l'intervento di Giovanni Maurelli di CIPNES; e la tracciabilità dei rifiuti secondo la norma UNI/PdR 132:2025, approfondita da Michele Biagiotti di GEST S.r.l.

Un momento di confronto che ha permesso di mettere in evidenza il ruolo degli investimenti e dell'innovazione tecnologica nella trasformazione degli impianti, nella valorizzazione dei materiali e nello sviluppo di nuovi modelli di gestione delle risorse.

La seconda giornata tra servizi, decarbonizzazione e il riconoscimento a Perugia

La giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, è stata altrettanto ricca di appuntamenti e approfondimenti. Il Gruppo Gesenu è stato protagonista di un confronto dedicato all'evoluzione dei servizi ambientali in ottica di sostenibilità, aperto dall'intervento di Massimo Pera di Green Recuperi S.r.l.

A seguire, il talk moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei ha approfondito tre temi centrali per il futuro dei servizi ambientali. Alessio Lutazi, Consigliere Delegato Gesenu, ha raccontato l'esperienza del Gruppo nell'ingegnerizzazione dei servizi come leva per la sostenibilità. Elisa Terrosi, Responsabile Audit & Compliance Ambientale Gesenu, e Roberta Massini, dell'Ufficio Tecnico GSA, hanno presentato i risultati del bilancio di sostenibilità e le strategie di decarbonizzazione. A chiudere il confronto è stato Luciano Colangelo, Partner KPMG Advisory, con un approfondimento sulle ultime novità in materia di sostenibilità.

Nel pomeriggio, presso lo spazio di Comieco in fiera, si è svolta inoltre la cerimonia per il conferimento a Perugia del riconoscimento di Capitale del Riciclo della Carta e del Cartone 2027. A ritirare l'investitura erano presenti Massimo Monni, Presidente di Gesenu, Alessio Lutazi, Consigliere Delegato Gesenu, e David Grohmann, Assessore all'Ambiente del Comune di Perugia.

Un riconoscimento che valorizza il percorso costruito dalla città e il lavoro condiviso tra azienda, istituzioni, strutture del territorio e cittadini per rafforzare la raccolta differenziata e promuovere il recupero e il riciclo di carta e cartone.

La partecipazione del Gruppo Gesenu a Ecomondo proseguirà fino a venerdì 6 novembre, con ulteriori appuntamenti dedicati all'innovazione e alle nuove prospettive del settore ambientale.

Il Gruppo Gesenu è presente al padiglione D1, stand 402-503.