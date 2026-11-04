Paper week 2027: Perugia capitale del riciclo di carta e cartone nell'anno della prima giornata nazionale del riciclo della carta

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5-11 aprile 2027: torna la settimana nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone con Perugia nuova "Capitale". Aperte le candidature per i PaperWeeker, protagonisti di iniziative diffuse in tutta Italia.

(UNWEB) Rimini, – Comieco ha scelto Perugia come Capitale del Riciclo di carta e cartone 2027. La proclamazione è avvenuta oggi a Ecomondo. Dopo Salerno, Lucca e Parma, il capoluogo umbro diventerà il cuore della Paper Week: la settimana nazionale ideata per sensibilizzare e informare il pubblico su carta e cartone e il loro riciclo e che nel 2027 assumerà un ruolo ancora più significativo in vista della prima Giornata nazionale del Riciclo della carta istituita con la legge 15 ottobre 2026, n. 195 e fissata il 18 settembre di ogni anno.

«La Paper Week nel 2027 rappresenterà una tappa importante nel percorso di avvicinamento alla Giornata Nazionale del riciclo della carta e lo farà a partire da Perugia – commenta Amelio Cecchini, Presidente Comieco. La città è stata scelta come "Capitale" tra le candidature, pervenute da Nord a Sud del Paese, perché unisce buoni risultati nella raccolta differenziata di carta e cartone (ogni perugino differenzia in media più di 65 kg l'anno, in linea con il dato Italia) ad un importante tessuto industriale legato ai materiali cellulosici. Un territorio, espressione di buone pratiche, che nell'ambito della Paper Week verrà valorizzato dalle numerose iniziative realizzate da Comieco, Comune e Gesenu, scuole, aziende, negozi, associazioni, artisti del territorio che aderiranno alla manifestazione: un ricco racconto corale che punta a rafforzare la consapevolezza nel valore della carta e del suo riciclo".

"La nomina di Perugia a **Capitale italiana del riciclo di carta e cartone 2027** è un riconoscimento importante per la nostra città e per il percorso che stiamo costruendo verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile" – spiega Vittoria Ferdinandi, Sindaca del Comune di Perugia. "È soprattutto il risultato di un lavoro collettivo, che mette insieme istituzioni, imprese, scuole, associazioni e cittadini, nella consapevolezza che la transizione ecologica non si realizza soltanto attraverso le tecnologie e le infrastrutture, ma richiede un cambiamento culturale, fatto di responsabilità e gesti quotidiani. Perugia ha scelto di candidarsi con un progetto che racconta la sua identità e valorizza le energie del territorio, intrecciando ambiente, cultura, arte, innovazione e partecipazione. Durante la Paper Week 2027, dal 5 all'11 aprile, vogliamo trasformare la città in un grande laboratorio diffuso di sostenibilità, dove i luoghi della cultura, le scuole, le imprese e gli spazi pubblici diventino occasioni di incontro, conoscenza e sensibilizzazione. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo titolo non rappresenti soltanto un traguardo, ma diventi un punto di partenza, capace di lasciare un'eredità concreta e duratura nelle abitudini della nostra comunità, a cominciare dalle nuove generazioni. Ringrazio Comieco per questa opportunità, l'assessoreall'Ambiente David Grohmann, Gesenu e tutte le realtà che hanno contribuito alla candidatura. Vogliamo dimostrare che anche da un gesto semplice, come differenziare correttamente un foglio di carta, può nascere un cambiamento più grande: quello di una città che si prende cura delle proprie risorse, del proprio ambiente e del futuro delle persone che la abitano".

"Accogliamo con grande soddisfazione il riconoscimento di Perugia come Capitale del riciclo di carta e cartone 2027, un risultato che premia la qualità della nostra candidatura e ci offre l'opportunità di valorizzare ulteriormente una filiera strategica per l'economia circolare del territorio" – commenta David Grohmann, Assessore all'Ambiente del Comune di Perugia. "La carta e il cartone rappresentano una componente importante della raccolta differenziata, sulla quale esistono ancora significativi margini di miglioramento. La presenza in Umbria di una realtà produttiva come la Cartiera di Trevi costituisce, ad esempio, un'opportunità per rafforzare il collegamento tra raccolta, recupero e trasformazione dei materiali, puntando a una filiera sempre più efficiente, di qualità e possibilmente di prossimità. Ringraziamo Comieco per aver apprezzato un progetto che, dal 5 all'11 aprile 2027, porterà il tema del riciclo in numerosi luoghi della città, attraverso un programma ricco di iniziative. Saranno coinvolte realtà come PEFC Italia, impegnata nella certificazione della gestione sostenibile delle foreste e delle filiere del legno, la Biblioteca delle Nuvole, il collettivo artistico Becoming X APS, le biblioteche comunali e numerose altre associazioni e organizzazioni del territorio. Vogliamo utilizzare questa occasione anche per far conoscere più da vicino il funzionamento della filiera del riciclo, i risultati raggiunti e le possibilità di ulteriore miglioramento. L'obiettivo è portare le attività della Paper Week in più luoghi possibili, raggiungendo un pubblico ampio e diversificato e rendendo i cittadini sempre più consapevoli del valore ambientale, ma anche economico e produttivo, dei materiali che ogni giorno differenziamo".

"L'investitura di Perugia a Capitale del Riciclo della Carta 2027 è un riconoscimento straordinario, che premia il percorso costruito in questi anni e il lavoro condiviso tra Gesenu, le istituzioni, le strutture del territorio e i cittadini. Carta e cartone sono materiali fondamentali per la raccolta differenziata: se correttamente conferiti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita e diventare nuove risorse" – spiegano il Consigliere delegato Gesenu Alessio Lutazi e il Presidente Gesenu Massimo Monni. "I risultati raggiunti da Perugia dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. La crescita della raccolta è rilevante, ma non deve essere un punto di arrivo. Dobbiamo continuare a migliorare, sia nelle quantità sia nella qualità dei conferimenti, evitando impurità e materiali estranei che possono compromettere il processo di riciclo. Come Gesenu, vogliamo continuare a lavorare per migliorare la raccolta differenziata in tutte le sue frazioni, perché ogni materiale correttamente separato può trasformarsi in una nuova risorsa. Per farlo è fondamentale rafforzare la collaborazione con amministrazioni, scuole, attività economiche, associazioni e strutture del territorio, promuovendo una cultura del riciclo sempre più diffusa. Sarà importante anche fare rete e mettere a sistema le risorse e le competenze già presenti in città, in primis con il POST – Perugia Officina della Scienza, una realtà preziosa per promuovere attività di sensibilizzazione, di divulgazione scientifica e avvicinare soprattutto le giovani generazioni ai temi dell'economia circolare. Il riconoscimento di Comieco ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci affida una responsabilità: fare del 2027 un anno di ulteriore crescita e partecipazione, nel quale Perugia possa diventare un esempio concreto di collaborazione tra gestore, istituzioni e comunità per il futuro dell'ambiente e delle nostre comunità".

Paper Week 2027: una Capitale, un'Italia intera da coinvolgere

La Paper Week tornerà dunque dal 5 all'11 aprile 2027 con una settimana di iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale organizzate da Comieco e dai PaperWeeker: scuole, enti, aziende, associazioni, artisti e attività commerciali che portano la cultura del riciclo di carta e cartone nei territori. L'ultima edizione della Paper Week ha visto oltre 300 eventi in tutta Italia tra laboratori, mostre, spettacoli e incontri che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. Con la Paper Week torna anche RicicloAperto, il porte aperte della filiera cartaria che da oltre 25 anni Comieco organizza per far vedere da vicino agli studenti di tutta Italia il percorso della carta e del cartone, dalla raccolta differenziata al riciclo.

Per entrare a far parte della Paper Week con iniziative dedicate a carta, cartone e loro riciclo, c'è tempo fino al 5 marzo 2027: informazioni disponibili su www.comieco.org.

La Paper Week 2027è promossa da Comieco, con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Utilitalia, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirimae a Perugia, "Capitale" della manifestazione,con la collaborazione del Comune di Perugia e Gesenu.