Attualità

Il 25 novembre 2027 è al centro della puntata condotta da Antonio Caravella, in onda giovedì 26 novembre alle ore 21:00 su Retesole (canale 11 del digitale terrestre e canale 110 per Roma e provincia), con repliche il venerdì alle ore 16:15, il sabato alle 24:00 e il lunedì alle ore 16:15.

Sensibilizzare, informare e promuovere una cultura del rispetto e della non violenza: è stato questo il filo conduttore dell'11ª puntata di Panorama Csen, la trasmissione televisiva condotta da Antonio Caravella che si è svolta presso il Centro Commerciale di Collestrada e che ha dedicato un ampio approfondimento al tema del 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un appuntamento di grande valore sociale e civile, nato con l'obiettivo di accendere i riflettori su una delle emergenze più dolorose della nostra società: la violenza di genere. Un fenomeno che non può essere affrontato soltanto attraverso la denuncia dei singoli episodi, ma che richiede un impegno costante da parte delle Istituzioni, delle Associazioni, del mondo educativo e dell'intera comunità.

A confrontarsi su un argomento così delicato e attuale sono intervenuti ospiti autorevoli, portatori di esperienze e competenze differenti, ma uniti dalla volontà di contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza. Tra gli ospiti: Roberto Lo Duca, Direttore del Centro Commerciale di Collestrada, che ha accolto l'iniziativa offrendo uno spazio di incontro e sensibilizzazione; Maurita Lombardi, Presidente dell'Associazione Liberamente Donna, impegnata nella tutela e nel sostegno delle donne vittime di violenza; Costanza Spera, Assessora al Comune di Perugia con delega alle Politiche Sociali, che ha portato il punto di vista delle istituzioni e l'importanza delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

A completare il confronto è stato Mario Benedetti, docente e istruttore federale di difesa personale e antiaggressione femminile del Team White Wolf, che ha affrontato il tema della sicurezza personale, dell'autodifesa e dell'importanza di fornire alle donne strumenti di conoscenza e consapevolezza per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo, con dimostrazioni effettuate in collaborazione con Delia Calura, anch'essa istruttrice di difesa personale del Team White Wolf.

Un messaggio importante è quello emerso in questa puntata: la violenza contro le donne non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva, e questo messaggio non deve fermarsi al 25 novembre, perché ogni giorno è il momento giusto per dire "no" alle violenze sulle donne.