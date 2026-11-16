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Il Capo di Gabinetto Federighi alla commemorazione a Collescipoli dell’incidente del ’71 che costò la vita a 51 militari italiani e inglesi

Di Redazione Umbria Notizie Web 16 Novembre 2026 – 14:24 1 min di lettura

(UNWEB) TERNI – 16 NOV – “Si può morire in guerra, per le conseguenze della guerra stessa ma anche durante l’addestramento per la guerra, il cui scopo ultimo è, se possibile, evitare il conflitto mediante la deterrenza di uno strumento militare credibile”.

Lo ha detto il Capo di Gabinetto, ufficiale dei Carabinieri e paracadutista in congedo, Raffaello Federighi partecipando ieri, 15 novembre, a Collescipoli, in rappresentanza della Provincia, alla cerimonia di commemorazione della tragedia che, il 9 settembre del 1971, durante una missione di addestramento, provocò la morte di 45 paracadutisti della Folgore e 6 aviatori inglesi.

“Ai caduti – ha dichiarato Federighi - va la riconoscenza, l’onore e il rispetto di tutti, attraverso il ricordo tramandato del loro sacrificio che non è stato vano”. Alla toccante cerimonia a Collescipoli, dove oltre 50 anni fa fu piantato un albero per ognuno dei caduti in segno di memoria e di rispetto, c’erano anche il Comune di Terni con l’assessore Gabriele Ghione e numerose autorità civili e militari.

Nota della Redazione

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