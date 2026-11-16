UIL Scuola Umbria – Solidarietà agli studenti in mobilitazione a Perugia: la loro voce è pensiero libero, non un problema di ordine pubblico

Politica

(UNWEB) Perugia, – Come UIL Scuola Umbria esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà alle studentesse e agli studenti di Perugia – dalla Facoltà di Lettere al Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Assunta Pieralli", dal Liceo Scientifico "Galileo Galilei" fino al Liceo Classico e Musicale "Annibale Mariotti". – che hanno scelto di mobilitarsi pacificamente, trasformando i luoghi della formazione in spazi di confronto, assemblea e crescita critica.

È fondamentale sottolineare come questa protesta si sia attivata proprio oggi, in concomitanza con l'assemblea nazionale in cui è impegnato il personale scolastico. Una coincidenza tutt'altro che casuale, che arriva all'indomani del sit-in tenutosi a Roma lo scorso 11 novembre per chiedere non solo la cancellazione dei tagli previsti nella legge di bilancio, ma anche un piano concreto di maggiori investimenti per la scuola statale. Studenti e lavoratori dell'istruzione si trovano così uniti nella stessa battaglia, a difesa della scuola e

dell'università statale.

Il documento diffuso dai ragazzi restituisce l'immagine di una generazione tutt'altro che passiva o disinteressata. Al contrario, dimostra una straordinaria capacità di pensiero libero, autonomia di giudizio e lettura lucida della realtà. Questi ragazzi e queste ragazze non stanno chiedendo di sottrarsi ai propri doveri, ma rivendicano con maturità il diritto a una formazione migliore, capace di ascoltare, di tutelare il benessere psicologico e di formare cittadini consapevoli anziché semplici ingranaggi di un sistema basato esclusivamente sulla competizione e sul rendimento.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui gli studenti esprimono vicinanza e solidarietà ai docenti precari e al personale ATA. Chi vive le aule ogni giorno le conosce profondamente e sa che la precarizzazione del lavoro, la carenza di fondi e l'inadeguatezza degli spazi ricadono direttamente sulla qualità della didattica e sulla continuità educativa. Gli studenti ne pagano il prezzo in prima persona e, con grande senso di responsabilità, scelgono di non chiudersi nel proprio particulare, ma di unire le proprie rivendicazioni a quelle di chi nella scuola lavora, così come alle difficoltà delle proprie famiglie alle prese con il carovita.

Troppo spesso il dibattito pubblico e mediatico si accende sui giovani solo per criminalizzare il dissenso o per raccontare episodi isolati di vandalismo, ignorando sistematicamente le proposte, la partecipazione democratica e la voglia di cambiamento che animano le piazze, i licei e gli atenei. Non si può parlare dei giovani soltanto quando "spaccano le vetrine", relegando nel silenzio le iniziative pacifiche, autogestite e costruttive che portano avanti.

Ringraziamo queste studentesse e questi studenti per il coraggio e per la lezione di cittadinanza attiva che stanno offrendo a tutta la comunità perugina. Le loro richieste – dal diritto allo studio allo stop ai tagli all'istruzione, fino all'educazione alla pace e all'affettività – meritano visibilità, rispetto e soprattutto risposte concrete da parte delle istituzioni. Ignorare la loro voce significherebbe rinunciare a costruire il futuro insieme a chi quel futuro lo abiterà.