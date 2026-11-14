Sabato, 14 Novembre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti riceve il nuovo questore di Perugia Alfonso Polverino: "Collaborazione istituzionale e attenzione ai territori per rafforzare la sicurezza dei cittadini" Sicurezza a Perugia, Arcudi, Calzoni, Tuteri e Brusco: «Situazione insostenibile a Fontivegge, in centro storico e in tanti quartieri. Cittadini e commercianti esasperati» Dibattito sul "modello Umbria": le critiche dell'europarlamentare Marco Squarta alle scelte tributarie della Regione La FIT CISL Umbria condanna l’ennesimo furto di rame avvenuto nel tratto maescianese dell’ex linea ferrovia concessa della FCU avvenuto questa notte. "Generazione Agricoltura: visione, sfide e proposte" Matthias Martelli porta in scena Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame a Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino, Città di Castello Eurochocolate conquista i chocolover!Tanta golosa allegria tra i protagonisti del primo sabato. Stroncone, emozione e partecipazione per la commemorazione dei Caduti di Nassiriya La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti riceve il nuovo questore di Perugia Alfonso Polverino: "Collaborazione istituzionale e attenzione ai territori per rafforzare la sicurezza dei cittadini" Sicurezza a Perugia, Arcudi, Calzoni, Tuteri e Brusco: «Situazione insostenibile a Fontivegge, in centro storico e in tanti quartieri. Cittadini e commercianti esasperati» Dibattito sul "modello Umbria": le critiche dell'europarlamentare Marco Squarta alle scelte tributarie della Regione La FIT CISL Umbria condanna l’ennesimo furto di rame avvenuto nel tratto maescianese dell’ex linea ferrovia concessa della FCU avvenuto questa notte. "Generazione Agricoltura: visione, sfide e proposte" Matthias Martelli porta in scena Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame a Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino, Città di Castello Eurochocolate conquista i chocolover!Tanta golosa allegria tra i protagonisti del primo sabato. Stroncone, emozione e partecipazione per la commemorazione dei Caduti di Nassiriya
Home Politica La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti riceve il nuovo questore di Perugia Alfonso Polverino: "Collaborazione istituzionale e attenzione ai territori per rafforzare la sicurezza dei cittadini"
Politica

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti riceve il nuovo questore di Perugia Alfonso Polverino: "Collaborazione istituzionale e attenzione ai territori per rafforzare la sicurezza dei cittadini"

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Novembre 2026 – 18:10 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,   – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo questore di Perugia, Alfonso Polverino. L'incontro ha rappresentato un'occasione per rinnovare il rapporto di collaborazione tra la Regione Umbria e la Polizia di Stato, nel comune impegno per la tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale.

"Ho accolto con grande piacere il questore Polverino, al quale rinnovo, a nome mio e dell'intera Giunta regionale, i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico – dichiara la presidente Proietti. La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e una condizione essenziale per la qualità della vita delle nostre comunità. Per questo è indispensabile continuare a lavorare insieme, attraverso un dialogo costante e una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni, nel rispetto delle rispettive competenze".

Nel corso dell'incontro, la presidente ha fatto dono al questore del volume "La terra, la comunità, la rinascita. Umbria 2016-2026. A dieci anni dal terremoto", pubblicato in occasione del decennale del sisma del 2016. Il libro ripercorre dieci anni di emergenza, ricostruzione e impegno collettivo, raccontando non soltanto gli interventi realizzati, ma anche la capacità delle comunità umbre di reagire alle difficoltà grazie alla solidarietà, alla prevenzione e alla collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine, volontari e cittadini.

La presidente ha quindi ribadito l'importanza di un approccio alla sicurezza che affianchi alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità l'attenzione alle fragilità sociali, ai giovani e alle esigenze delle diverse realtà territoriali, dai centri urbani alle aree interne.

"La Regione Umbria conferma la piena disponibilità a proseguire un percorso di confronto e collaborazione istituzionale concreto e costruttivo con la Questura di Perugia – conclude Proietti. La sicurezza si costruisce anche attraverso la coesione sociale, l'ascolto dei territori e la vicinanza alle persone. Sono certa che potremo lavorare insieme, con spirito di servizio e responsabilità, per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e contribuire a rendere le nostre comunità sempre più sicure e coese".

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Politica
Politica La FIT CISL Umbria condanna l’ennesimo furto di rame avvenuto nel tratto maescianese dell’ex linea ferrovia concessa della FCU avvenuto questa notte. 14 Novembre 2026
Politica Sicurezza a Perugia, Arcudi, Calzoni, Tuteri e Brusco: «Situazione insostenibile a Fontivegge, in centro storico e in tanti quartieri. Cittadini e commercianti esasperati» 14 Novembre 2026
Politica Dibattito sul "modello Umbria": le critiche dell'europarlamentare Marco Squarta alle scelte tributarie della Regione 13 Novembre 2026
Pubblicità
Più Letti
01
02
03
04