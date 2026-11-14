La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti riceve il nuovo questore di Perugia Alfonso Polverino: "Collaborazione istituzionale e attenzione ai territori per rafforzare la sicurezza dei cittadini"

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(UNWEB) – Perugia, – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo questore di Perugia, Alfonso Polverino. L'incontro ha rappresentato un'occasione per rinnovare il rapporto di collaborazione tra la Regione Umbria e la Polizia di Stato, nel comune impegno per la tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale.

"Ho accolto con grande piacere il questore Polverino, al quale rinnovo, a nome mio e dell'intera Giunta regionale, i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico – dichiara la presidente Proietti. La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e una condizione essenziale per la qualità della vita delle nostre comunità. Per questo è indispensabile continuare a lavorare insieme, attraverso un dialogo costante e una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni, nel rispetto delle rispettive competenze".

Nel corso dell'incontro, la presidente ha fatto dono al questore del volume "La terra, la comunità, la rinascita. Umbria 2016-2026. A dieci anni dal terremoto", pubblicato in occasione del decennale del sisma del 2016. Il libro ripercorre dieci anni di emergenza, ricostruzione e impegno collettivo, raccontando non soltanto gli interventi realizzati, ma anche la capacità delle comunità umbre di reagire alle difficoltà grazie alla solidarietà, alla prevenzione e alla collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine, volontari e cittadini.

La presidente ha quindi ribadito l'importanza di un approccio alla sicurezza che affianchi alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità l'attenzione alle fragilità sociali, ai giovani e alle esigenze delle diverse realtà territoriali, dai centri urbani alle aree interne.

"La Regione Umbria conferma la piena disponibilità a proseguire un percorso di confronto e collaborazione istituzionale concreto e costruttivo con la Questura di Perugia – conclude Proietti. La sicurezza si costruisce anche attraverso la coesione sociale, l'ascolto dei territori e la vicinanza alle persone. Sono certa che potremo lavorare insieme, con spirito di servizio e responsabilità, per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e contribuire a rendere le nostre comunità sempre più sicure e coese".