Stroncone, emozione e partecipazione per la commemorazione dei Caduti di Nassiriya

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(UNWEB) TERNI – – Si è celebrata anche a Stroncone ieri, 12 novembre la cerimonia di commemorazione dei Caduti di Nassiriya, in occasione del 23esimo anniversario dell'attentato terroristico del 12 novembre 2003, nel quale persero la vita 19 italiani, tra militari e civili. L’evento, riferisce una nota del Comune, come ogni anno, è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Stroncone, presieduta dal Brig. Ca. Vincenzo Medici e ha visto la partecipazione di una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri in servizio, del Nucleo Carabinieri Forestali e delle associazioni d'Arma.

Presenti il Sindaco Giuseppe Malvetani e l'assessore Marco Bruni, intervenuto in rappresentanza della Provincia di Terni e della giunta comunale di Stroncone. “Un momento solenne e sentito à- si legge nel comunicato - nel quale la comunità si è raccolta per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere, servendo le istituzioni e il nostro Paese anche lontano dai confini nazionali.

Il ricordo di Nassiriya non appartiene soltanto alla nostra storia, ma rappresenta un richiamo costante ai valori del servizio, del coraggio, del senso del dovere e della solidarietà. Valori che donne e uomini delle forze armate e delle forze dell'ordine continuano a testimoniare quotidianamente. Ricordare significa non dimenticare il sacrificio di chi non è tornato, ma anche trasmettere alle nuove generazioni il significato più profondo della parola patria.

A tutti i caduti va il nostro deferente omaggio e alle loro famiglie il pensiero riconoscente dell'intera comunità. Un ringraziamento particolare all'Associazione Nazionale Carabinieri di Stroncone, al presidente Vincenzo Medici, all'Arma in servizio, ai Carabinieri Forestali e a tutte le associazioni d'Arma per aver rinnovato anche quest'anno un appuntamento così importante per la memoria collettiva”. (ptn/red 435/26) (foto Comune di Stroncone)