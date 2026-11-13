"Problema molto più presente e grave di quanto si pensi, ma per nulla attenzionato". Nel mese umbro contro la violenza, lo Spi Cgil porta alla luce la questione delle donne anziane

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Con l'autrice Patrizia Fistesmaire, presentato alla sala della Vaccara il libro 'Vecchie e bastonate'

(UNWEB – Perugia, – Nel mese della prevenzione 'Umbria contro ogni genere di violenza', promosso dalla Regione dal 25 ottobre al 25 novembre, il sindacato dei pensionati Spi Cgil Umbria ha voluto dare il proprio contributo approfondendo il tema della violenza contro le donne anziane, "un problematica molto più presente, impattante e grave di quanto si pensi, basti solo pensare alla demografia del Paese – sottolinea la segretaria regionale Patrizia Venturini –, e che è però ancora troppo poco attenzionato". Per questo motivo, venerdì 13 novembre, alla sala della Vaccara, nel cuore di Perugia, l'organizzazione sindacale ha promosso un incontro pubblico per presentare il libro 'Vecchie e bastonate - Donne, corpi, poteri dopo i cinquant'anni' delle autrici Patrizia Fistesmaire ed Eleonora Pinzuti, il primo studio in Italia ad affrontare in modo organico la questione della disparità di genere tra le donne anziane. A intervenire, dopo l'introduzione della stessa Venturini, sono state l'autrice Patrizia Fistesmaire, insieme a Fiorella Giacalone, studiosa di questioni di genere e già professoressa di antropologia culturale all'Università degli studi di Perugia, Claudia Carlino, responsabile del Coordinamento donne dello Spi Cgil nazionale, e Carla Casciari, recentemente nominata garante regionale per le persone anziane.

"Ci sono tante forme di violenza che colpiscono le donne anziane – ha aggiunto Venturini – e quest'oggi, insieme all'autrice e a esperte della materia cerchiamo di fornire strumenti per leggere e comprendere disagi non espliciti, cercando di farli emergere, e dare il nostro supporto alle donne che si sentono sole, abbandonate e deboli rispetto alla possibilità di far valere i propri diritti". Questa anche le finalità per cui lo Spi Cgil ha dato sin dall'inizio il proprio sostegno e spinto per la realizzazione del libro 'Vecchie e bastonate'. "Finora – ha spiegato Carlino – non c'erano studi che parlavano delle condizioni delle anziane e delle varie forme di violenza che subiscono. Per noi era invece importante poter sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche capire quale fosse realmente la situazione così da provare a intervenire, non solo culturalmente ma anche dal punto di vista istituzionale, con vertenze e sollecitando leggi e politiche in grado di eliminare la violenza nei confronti delle donne anziane. Violenza che non è solo fisica e psicologica, ma anche sociale ed economica".

"Questo volume – ha quindi sottolineato Fistesmaire – nasce grazie al sostegno dallo Spi che lo ha promosso per sopperire all'assenza di testi che affrontano il problema. Questione che non rientra neanche nel dibattito nazionale. Questo libro va a riempire un vuoto culturale su un fenomeno che invece è purtroppo ben presente, ma invisibile: quello che lega la violenza maschile verso le donne e l'invecchiamento femminile. Verso le donne anziane si intrecciano due stereotipi: l'ageismo, la discriminazione basata sull'età, e il sessismo. E così, dopo una vita di fatiche e discriminazioni legate magari alla non retribuzione del lavoro di cura e a salari più bassi, la donna si ritrova in una fase della vita in cui la situazione peggiora. Noi abbiamo analizzato tutto ciò e aperto una riflessione su uno dei problemi più attuali e delicati da risolvere. Grazie allo Spi stiamo lanciando questa battaglia culturale".