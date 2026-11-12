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L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" protagonista alla Biennale Sessions di Venezia

Di Redazione Umbria Notizie Web 12 Novembre 2026 – 20:18 2 min di lettura

Per il terzo anno consecutivo l'istituto perugino rinnova la partnership con la celebre rassegna internazionale: circa cinquanta studenti in missione a Venezia tra performance artistiche e una presentazione speciale del volume "Archeodesign"

(UNWEB) Prosegue e si consolida il legame tra l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia e la Biennale di Venezia. Anche quest'anno l'istituzione perugina ha confermato con entusiasmo la propria adesione in qualità di partner a Biennale Sessions, la sezione che la prestigiosa rassegna lagunare dedica all'alta formazione e alla didattica per le università e le istituzioni AFAM.

Giunta al suo terzo anno di partecipazione, la missione veneziana vedrà protagonisti circa cinquanta studentitra il Dipartimento di Arti Visive, Scuola di Pittura, e il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, corso di laurea e corso magistrale in Design del prodotto. Mettere a disposizione degli allievi opportunità di questo profilo rientra pienamente nella missione formativa dell'Accademia, che grazie a una popolazione studentesca fortemente cosmopolita – aperta all'Europa, al Mediterraneo, al mondo arabo, all'Oriente e alle Americhe – si configura quotidianamente come un vivace punto d'incontro tra culture differenti.

Il progetto accademico presentato a Venezia parte da un'attenta analisi delle questioni di fondo della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte e del Padiglione Italia, riflettendo sulla figura dell'artista quale catalizzatore di nuove relazioni e sulla capacità dell'arte di rifondare il patto con la natura. Particolare attenzione viene dedicata ai temi delle oasi, del giardino e del tempo, oltre alla nozione di comunità artistica e pedagogica intesa come ecosistema indipendente.

I lavori, introdotti dagli interventi istituzionali e teorici della Direttrice Tiziana D'Acchille, di Bianca Pedace, Lucilla Ragni e Mario Consiglioper il Dipartimento di Arti Visive e di Elisabetta Furin e Maddalena Vantaggi per il Dipartimento di Progettazione, offrono una metariflessione sulle pratiche didattiche dell'Accademia, intrecciandosi con le sfide del Padiglione Italia – dalla scultura alla genealogia della figura – e con la restituzione pratica del lavoro artistico svolto dagli allievi.

L'esperienza veneziana sarà, inoltre, l'occasione per condividere i frutti della ricerca editoriale dell'Accademia: gli studenti e i docenti prenderanno parte alla presentazione – dedicata alla comunità studentesca – del volume "Archeodesign" di Elisabetta Furin e Maddalena Vantaggi e del volume "ABA Extra Moenia: segni installati nel territorio umbro", a cura di Moreno Barboni, Mario Consiglio, Stefano Mosena e Lucilla Ragni.

Nota della Redazione

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