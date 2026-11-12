Sicurezza, Prisco: "grazie alle Forze dell'ordine per la chiusura del locale a San Sisto. la tranquillità dei cittadini non è negoziabile

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(UNWEB) "Ringrazio tutte le Forze dell'ordine per il lavoro svolto, sia negli interventi che hanno riportato la situazione alla tranquillità dopo i disordini e gli episodi violenti dei giorni scorsi, sia per il provvedimento di chiusura del locale interessato a San Sisto.

Non possono esserci spazi di impunità per chi mette a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza dei residenti. Lo strumento a disposizione della Questura è quello della sospensione temporanea dell'attività, ma servono anche interventi da parte dell'amministrazione comunale per regolamentare il commercio, garantire il decoro urbano e,nei casi previsti dalla legge, arrivare fino alla revoca delle licenze. La tranquillità dei cittadini deve essere garantita e chi pensa di poter fare ciò che vuole, senza rispettare le regole, non deve trovare spazio. Anche chi gestisce le attività commerciali deve concorrere a questo obiettivo".

Lo dichiara il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, commentando il provvedimento di chiusura disposto oggi dalla Questura di Perugia nei confronti di un esercizio pubblico in via Dottori.

"Quando un locale diventa un punto di riferimento per situazioni di degrado e criticità per l'ordine pubblico, le istituzioni devono fare squadra e intervenire con fermezza, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge. La vivibilità dei nostri quartieri non è negoziabile e deve essere un obiettivo condiviso da tutte le istituzioni", conclude Prisco.