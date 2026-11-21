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Con l'accensione dell'albero e delle luminarie inaugurato il 'Barton Park Special Christmas'

Ottantamila lucine led, Casetta di Babbo Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

(UNWEB) – Perugia, – Risplende il Barton Park di Perugia dove si respira già la magia del Natale: con l'accensione dell'Albero e delle luminarie, venerdì 20 novembre, alla presenza di autorità e cittadini, il parco ha indossato la veste scintillante delle feste, inaugurando il 'Barton Park Special Christmas', a ingresso gratuito. Ricalcando il format degli scorsi anni, ci si può immergere tra luci e colori, ammirando non solo l'Albero di Natale alto oltre sette metri, ma anche facendo tappa alla Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare 'dal vivo' Babbo Natale (sabato, domenica e festivi, a partire da sabato 5 dicembre, dalle 16 alle 19), scrivere una letterina e imbucarla nella cassetta della posta che porta le missive direttamente 'Al Polo Nord'. Inoltre, c'è un'attrazione diventata ormai tradizione: dal 26 novembre sarà attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio, ampia oltre 300 metri quadrati, per tutte le festività e probabilmente anche oltre: sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 23.30 a cui si aggiunge il sabato, la domenica e i giorni festivi, la fascia oraria dalle 10.30 alle 12.30 (aperta anche il 25 dicembre e primo gennaio; costi: 6 euro per mezz'ora, 8 euro per un'ora, incluso noleggio pattini). Tra un giro e l'altro, i visitatori potranno fare una sosta rigenerante in una delle attività ristorative del parco e ritrovare il piacere dello stare insieme, immersi nell'oasi verde che per l'occasione è illuminata da ben 80mila lucine led, quindi a basso consumo energetico. L'attenzione al green e alla sostenibilità è infatti una prerogativa del Gruppo Barton, che in questo luogo ha i suoi uffici e utilizza esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili grazie alla partnership con Barton Energy spa, così che anche le luminarie sono state concepite in tal senso.

Alla cerimonia di accensione delle luminarie hanno preso parte i fratelli Silvano e Mauro Bartolini, co-founder del Gruppo Barton, oltre a Matteo Bragone, responsabile Servizi generali del Gruppo Barton; presente, inoltre, Andrea Stafisso, assessore a sviluppo economico e commercio del Comune di Perugia. "Ormai è diventato un appuntamento fisso l'accensione delle luci al Barton Park – ha detto Bragone –. Il Gruppo Barton ha voluto regalare anche quest'anno un'occasione per stare insieme e condividere l'atmosfera gioiosa e magica del Natale, soprattutto in un contesto storico così complicato come quello che stiamo vivendo negli ultimi mesi. È un gesto per vivere un momento di leggerezza, di spensieratezza e serenità con i propri amici e familiari, quindi invitiamo tutti a venire al Barton Park perché oltre alle luci ci sono tante altre attrazioni, tra cui Babbo Natale nel weekend, ma soprattutto una splendida pista di ghiaccio".

"Barton Park si conferma un punto veramente importante della nostra città – ha dichiarato l'assessore Stafisso –. La famiglia Bartolini ha investito su una struttura che è riconosciuta dalla comunità e dai cittadini come un luogo di aggregazione, di comunità e di incontro, che chiaramente non può sfuggire dalla magia del Natale, come tanti altri luoghi importanti di Perugia che si vestono a festa in questo periodo per regalare alle famiglie e ai bambini un momento di leggerezza, che in una fase come quella che stiamo vivendo è molto preziosa".