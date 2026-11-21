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(UNWEB) – Perugia, – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato questa mattina, presso la Basilica di San Pietro a Perugia, alla celebrazione della "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei Carabinieri, della Giornata dell'Orfano e dell'85° anniversario della battaglia di Culqualber.

La cerimonia, promossa dal Comando della Legione Carabinieri "Umbria", guidato dal generale di brigata Luca Corbellotti, ha rappresentato un momento di raccoglimento, memoria e riconoscenza verso le donne e gli uomini dell'Arma, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere.

"Celebrare la Virgo Fidelis significa rendere omaggio ai valori di fedeltà, coraggio, solidarietà e spirito di servizio che da sempre contraddistinguono l'Arma dei Carabinieri – ha dichiarato la presidente Proietti. A nome della Regione Umbria desidero esprimere profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini dell'Arma che, ogni giorno, con professionalità, umanità e dedizione, garantiscono sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per le nostre comunità".

La presidente ha rivolto un pensiero particolare ai Carabinieri insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare, ai caduti in servizio e alle loro famiglie, sottolineando il valore della memoria e della riconoscenza istituzionale.

"Alle Medaglie d'Oro, ai caduti nell'adempimento del dovere e alle loro famiglie va la nostra più profonda riconoscenza e vicinanza. Dietro ogni sacrificio ci sono storie di coraggio, di responsabilità e di amore per il Paese, ma anche famiglie che hanno affrontato perdite e sofferenze incancellabili. Il loro esempio costituisce un patrimonio morale che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Un pensiero speciale va agli orfani dell'Arma, ai quali le istituzioni devono assicurare non soltanto memoria e gratitudine, ma anche una vicinanza concreta e costante".

Nel ricordare l'85° anniversario della battaglia di Culqualber, la presidente ha richiamato il significato storico di una delle pagine più importanti della storia dell'Arma, simbolo di fedeltà e sacrificio.

La presidente ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dai Carabinieri negli interventi di soccorso e nelle situazioni di emergenza, con particolare riferimento ai numerosi incidenti stradali che continuano a segnare il territorio regionale.

"Il nostro ringraziamento va anche a tutti i Carabinieri che ogni giorno intervengono nei troppi incidenti stradali, nelle emergenze e nelle situazioni più drammatiche che colpiscono le nostre comunità. Sono spesso tra i primi ad arrivare, a prestare soccorso, a confrontarsi con il dolore delle vittime e dei loro familiari, operando in condizioni difficili e talvolta mettendo a rischio la propria incolumità. È un impegno che richiede non soltanto professionalità e senso del dovere, ma anche una straordinaria sensibilità umana. Di fronte alle troppe vite spezzate sulle nostre strade, il loro lavoro ci richiama anche alla responsabilità collettiva di rafforzare la prevenzione e la sicurezza stradale".

La presidente Proietti ha infine rivolto un ringraziamento al generale Luca Corbellotti e a tutti i Carabinieri in servizio in Umbria, ribadendo l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per la tutela della sicurezza e della legalità.

"L'Arma dei Carabinieri rappresenta un presidio insostituibile di sicurezza, prossimità e fiducia. La Regione Umbria è e continuerà a essere al fianco delle donne e degli uomini che ogni giorno servono le nostre comunità, con la consapevolezza che il loro impegno, il loro coraggio e la loro umanità costituiscono un valore fondamentale per tutta la collettività".