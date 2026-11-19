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(UNWEB) – Perugia, – "Esprimo il mio più profondo cordoglio, e quello dell'intera Regione, alla famiglia dell'uomo che ha perso la vita questa mattina nel terribile incidente stradale avvenuto lungo la statale 219 Pian d'Assino, nel territorio di Gubbio. Il mio pensiero va ai suoi familiari, ai suoi affetti più cari e a tutta la comunità eugubina, colpita ancora una volta da una tragedia che lascia sgomenti. Rivolgo inoltre un augurio di pronta guarigione alle altre due persone rimaste ferite".

Lo afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dopo aver appreso della morte dell'uomo di 42 anni, residente a Gubbio, coinvolto nello scontro tra quattro veicoli avvenuto nel tratto compreso tra Torre Calzolari e Branca. L'uomo, trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Perugia, è deceduto nonostante i soccorsi.

Con questa nuova tragedia salgono a 46 le vittime della strada in Umbria dall'inizio del 2026. Un bilancio che si aggrava a distanza di appena due giorni dall'investimento mortale di Promano, dove una donna di 77 anni ha perso la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

"Due tragedie in poche ore, due famiglie distrutte dal dolore. È una situazione che non possiamo e non vogliamo considerare normale – sottolinea la presidente Proietti. Ogni vita persa sulle nostre strade rappresenta una ferita per l'intera comunità regionale. La frequenza di questi incidenti ci impone di rafforzare ulteriormente il nostro impegno, perché la sicurezza delle persone deve venire prima di tutto. La Pian d'Assino, già teatro di numerosi incidenti mortali, richiede un'attenzione particolare e un confronto costante con tutti i soggetti competenti per individuare e realizzare ogni intervento utile a ridurre i rischi. Come Regione abbiamo più volte scritto all'Anas per interventi strutturali, l'Anas ci ha risposto che non ci sono risorse disponibili.

All'amministrazione comunale abbiamo sollecitato di fare richiesta per l'installazione di un autovelox come deterrente alla velocità ma anche su questo fronte non è successo nulla. Intanto i cittadini continuano a perdere la vita sull'asfalto e la catena diventa di giorno in giorno sempre più lunga".

La Regione sta facendo la sua parte, ha destinato soldi alle Province per la manutenzione, ha ricostituito la Consulta regionale sulla sicurezza stradale e avviate le attività per l'attivazione del Centro regionale di monitoraggio e la predisposizione del Piano regionale della sicurezza stradale.

"Occorre promuovere una cultura del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida – conclude la presidente Proietti. attraverso la prevenzione, l'educazione stradale e controlli efficaci. Continueremo a lavorare insieme alle istituzioni, agli enti proprietari e gestori delle strade e alle forze dell'ordine, affinché la sicurezza stradale sia un impegno concreto e quotidiano. Non possiamo restituire la vita a chi l'ha perduta, ma abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per evitare altre tragedie".

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