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(UNWEB) - Perugia, 19 nov. 2026 - Dalla Regione Umbria oltre 155mila euro per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza e delle discriminazioni fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. È stata approvata la graduatoria dell'avviso pubblico "Orizzonti di Parità" per sostenere progetti capaci di diffondere la cultura del rispetto e rafforzare le reti territoriali.

"Le pari opportunità devono diventare un'esperienza concreta nella vita delle persone: poter studiare, lavorare, partecipare alla propria comunità ed esprimere se stessi senza subire esclusioni o violenze – dichiara l'assessora regionale alle Pari opportunità, Simona Meloni. Con questo intervento sosteniamo il lavoro dei territori e la collaborazione tra amministrazioni locali, scuole, associazionismo e altri enti. Una responsabilità che assumiamo con risorse e strumenti per prevenire le discriminazioni e intervenire sulle condizioni culturali e sociali che le alimentano".

L'avviso, inserito nel Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere 2026, prevede quattro ambiti di intervento: educazione e formazione; informazione e sensibilizzazione; inclusione lavorativa e benessere nei luoghi di lavoro; supporto, tutela e accoglienza delle vittime.

Tra gli interventi finanziati figurano percorsi educativi nelle scuole e nei contesti giovanili, interventi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo discriminatorio, campagne contro gli stereotipi e i discorsi d'odio, iniziative culturali per l'inclusione delle persone LGBTQIA+, formazione degli operatori e servizi di ascolto e orientamento.

Per valorizzare nuove sinergie, l'avviso consentiva di presentare progetti in partenariato, aprendo così anche al contributo di altri attori territoriali in qualità di partner di Comuni, istituzioni scolastiche e associazionismo, favorendo collaborazioni orientate a durare oltre la singola iniziativa.

"Educare al rispetto delle differenze, riconoscere un comportamento discriminatorio, offrire ascolto a chi subisce una violenza sono azioni che possono cambiare la qualità della vita di una comunità – prosegue Meloni. Vogliamo rafforzare questa capacità di risposta, a partire dalle giovani generazioni e sostenere un'Umbria nella quale la dignità e la libertà di ogni persona trovino pieno riconoscimento".

Alla scadenza del 30 settembre sono pervenute 36 domande; 33 sono state ammesse alla valutazione di merito. Le risorse disponibili hanno consentito di assicurare un contributo, fino a un massimo di 9mila euro, a 22 progetti. Le altre 11 proposte idonee restano in graduatoria per eventuali scorrimenti. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria, canale Bandi.