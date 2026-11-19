Politica

(UNWEB) - Perugia - Con il voto dell'Assemblea legislativa approda a compimento il percorso istituzionale della legge "Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell'economia circolare e della bonifica delle aree inquinate" che supera la precedente disciplina del 2009 e ridefinisce la governance del settore.

La riforma segna un vero e proprio cambio di paradigma: supera definitivamente il modello lineare dello smaltimento basato sull'interramento o sulla combustione. L'intera gestione regionale viene conformata al principio europeo del Do No Significant Harm (DNSH) e orientata al modello Cradle to Cradle (C2C) "dalla culla alla culla" per il massimo recupero di materia. "Con il voto di oggi - dichiara l'assessore regionale Thomas De Luca - l'Umbria sceglie la via dell'economia circolare facendosi guida ed eccellenza in Europa. Scegliamo di trasformare lo scarto in risorsa custodendo la nostra terra, il lavoro e le prossime generazioni. Da oggi lo scarto diventa valore per la nostra comunità. Un voto cruciale perché superiamo la stagione dello smaltimento dando nuova vita alla materia".

La nuova legge stabilisce tappe e obiettivi quantitativi vincolanti per l'intero sistema regionale:

Raccolta differenziata: fissata la soglia minima del 75% al 2028, dell'80% al 2030 e dell'85% al 2035

Riciclo effettivo di materia: traguardo del 60% entro il 2028, del 65% entro il 2030 e del 70% entro il 2035.

Abbattimento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR): introduzione del parametro del Residual Waste Cap, imponendo la riduzione del rifiuto indifferenziato residuo sotto i 100 kg/ab/anno entro il 2030 e a soli 60 kg/ab/anno entro il 2035.

Superamento del conferimento in discarica: progressiva riduzione del ricorso alla discarica fino al 30% entro il 2028, al 20% entro il 2030 e al limite comunitario del 10% entro il 2035, proseguendo la contrazione del flusso indifferenziato.

Le CEC, Comunità dell'Economia Circolare

La norma sostiene la riconversione industriale e la spinta tecnologica. La legge disciplina le Comunità dell'Economia Circolare, aggregazioni tra aziende agricole, industriali e commerciali che operano sulla base di Patti di sviluppo quinquennali per realizzare pratiche di simbiosi industriale, scambio di sottoprodotti e upcycling della materia. Presso la Regione viene istituito il Registro delle CEC.

Ecofiscalità e tariffazione puntuale

La riforma introduce meccanismi economico-finanziari volti a premiare i comportamenti virtuosi. Punto centrale della riforma sarà la misurazione della quota di rifiuto indifferenziato prodotto dal singolo cittadino, attuando il principio del "chi inquina paga" incentivando comportamenti virtuosi con ricadute positive anche sulla tariffa. Viene rideterminata la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (in sostituzione della L.R. 30/1997), prevedendo aliquote e sconti progressivi proporzionati all'effettiva percentuale di raccolta differenziata e al livello di recupero a valle degli impianti.

Fondo regionale per l'economia circolare

Alimentato dal tributo ecotassa, dal contributo ambientale e dagli oneri delle spedizioni transfrontaliere, nasce il Fondo regionale per l'economia circolare. Il disegno di legge abroga dal 2028 la L.R. 30/1997, ridefinisce le aliquote per tipologia di rifiuto e introduce un meccanismo premiale progressivo: sconti dal 30% fino al 70% per i Comuni che superano percentuali crescenti di raccolta differenziata (oltre il 65% e fino a oltre il 90%); riduzioni progressive del tributo sui rifiuti inerti proporzionali alle quote di effettivo recupero a valle di trattamento (dal 5% all'80% di recupero). Rispetto alla vecchia indennità di disagio della L.R. 11/2009, viene istituito un contributo pari al 3,5% della tariffa di conferimento agli impianti, ripartito per l'80% ai Comuni sede di impianto o limitrofi, fino al 10% ad ARPA e il restante 10% alla Regione per finanziare studi, ricerche e bonifiche/landfill mining.

Risorse per bonifiche e Comuni sede di impianti

Il 5% del gettito dell'ecotassa e l'80% del contributo ambientale sono vincolati a favore dei Comuni sede di discariche o impianti di trattamento e dei Comuni limitrofi, per finanziare agevolazioni tariffarie locali, monitoraggi igienico-sanitari, interventi sulla viabilità e rigenerazione ambientale. Le restanti risorse del Fondo sosterranno il nuovo Piano Regionale di Bonifica (PREBO), il registro dei siti inquinati (SISC), e la gestione post-mortem delle discariche non più attive.

Governance partecipativa e campagne educative nelle scuole

Per garantire la massima trasparenza, la legge istituisce la Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti, organo consultivo composto da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, delle categorie economiche, dei consumatori, di ARPA, AURI e da 15 delegati dei comitati spontanei territoriali. Vengono inoltre attivati il Tavolo tecnico-scientifico permanente per l'economia circolare e campagne educative nelle scuole di ogni ordine e grado, istituendo iniziative dedicate in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero del 30 marzo.

Lavoro, sicurezza e inclusione sociale

Un punto qualificante della riforma, integrato nel testo finale emendato in Commissione, riguarda la tutela del capitale umano. Negli affidamenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti trova applicazione la Clausola sociale di cui alla L.R. 2/2024, a garanzia della stabilità occupazionale dei 1600 operatori del comparto e della continuità dei livelli salariali e d'inquadramento. Recependo gli indirizzi del confronto con le forze sindacali, la pianificazione vincola i gestori all'adozione di innovazioni logistiche e tecnologiche – come i sistemi di carico automatico dei mastelli – volte a ridurre lo sforzo fisico e il logorio degli operatori della raccolta. Si valorizzano le relazioni di sussidiarietà attraverso l'utilizzo preferenziale di modelli di amministrazione condivisa (L.R. 2/2023) con enti del Terzo Settore e cooperative sociali di tipo B per la gestione dei centri di raccolta e di riuso, con finalità d'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate. Comuni ed ATER potranno stipulare protocolli per assegnare spazi e locali a canone ricognitorio a fronte della loro rifunzionalizzazione.

"L'Umbria non brucia il suo futuro, ma lo rigenera - conclude l'assessore De Luca - l'approvazione di questa legge rappresenta una giornata storica e un punto di non ritorno per la nostra comunità. Con la riforma Umbria Circolare e la prossima revisione del Piano dei rifiuti manteniamo l'impegno preso con i cittadini: cancellando la prospettiva anacronistica di un nuovo inceneritore da oltre 250 milioni di euro e fermando l'ampliamento incontrollato delle discariche. Dimostriamo che l'Umbria non brucia e non sotterra il proprio futuro, ma lo rigenera trasformando lo scarto in risorsa. Questa legge dimostra che la vera transizione ecologica è vincente solo se è una transizione giusta. Abbiamo messo al centro la dignità, la sicurezza e la stabilità dei 1.600 lavoratori del comparto, vincolando i contratti a ferree clausole sociali e promuovendo l'inclusione lavorativa grazie alle cooperative sociali e al Terzo Settore. Al contempo, diamo alle nostre imprese strumenti avanzati come le Comunità dell'Economia Circolare per valorizzare i sottoprodotti e premiamo con l'ecofiscalità e la tariffa puntuale le famiglie e i Comuni più virtuosi. L'Umbria si candida con orgoglio a farsi modello ed eccellenza d'innovazione a livello europeo".