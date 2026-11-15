A Eurochocolate continua l'ondata dei chocolover.

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Oggi in diretta a Domenica In dalla Città del Cioccolato. Tanti i golosi appuntamenti infrasettimanali.

(unweb) La trentaduesima edizione di Eurochocolate avanza in crescendo. Il claim Fate Dolci, scelto per accompagnare il goloso evento nel cuore dell'Acropoli perugina, ha fatto centro e l'ondata di chocolovers prosegue. In particolare, nella giornata di sabato si sono registrati più pullman rispetto allo scorso anno a anche la giornata di oggi vede i gruppi - che più incidono sul dato finale dell'affluenza - in crescita rispetto alla passata edizione.

Ad arricchire il tutto, alle 14 di oggi, l'attesa diretta di Eurochocolate a Domenica In dalla Città del Cioccolato.

Ricco anche il programma dei prossimi giorni. Proseguono infatti sia la golosa offerta del Chocolate Show e dello Spazio Fate Dolci che i quotidiani appuntamenti del ChocoLab. Qui tutti i giorni Roberto Caraceni, Direttore del LAB-Lusa Annibale Base e affermato chocotaster, conduce i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Che tipo di cioccolato sei? è la serie di imperdibili appuntamenti da lui proposti con l'invito a scoprire l'anima delle varie tipologie del Cibo degli Dèi. Tra i protagonisti anche Anastasiia Cherednychenko, la bellissima fata cake designer, testimonial di Eurochocolate 2026 e già conosciuta per il suo giovane brand torta mi via che da domani, lunedì 16 novembre, si cimenterà in Chocolate Art: creatività e tecnica.

Tornano le degustazioni internazionali firmate AATLC-CI, l'Associazione ivoriana degli Artigiani Trasformatori Locali di Cacao con Il cioccolato artigianale della Costa d'Avorio: l'anima del fondente che verrà riproposto mercoledì 18 e giovedì 19 novembre alle ore 16.

Sempre partecipatissime le degustazioni promosse da Assosommelier e ANAG con imperdibili abbinamenti pomeridiani a tema, rispettivamente con Vino e cioccolato: incontro di emozioni e Quando la grappa incontra il cioccolato.

Tanti, quindi, gli appuntamenti infrasettimanali, a partire da domani lunedì 16 novembre, alle ore 13.30, quando la Regione Calabria tornerà con la Masterclass Colavolpe e le sue crocette di fichi di Cosenza D.O.P. e Moscato di Saracena, per proseguire martedì 17 con Francesco Mastroianni e il suo Panettone con fichi di Cosenza D.O.P. e, ancora, mercoledì 18 novembre in compagnia di Vincenzo Pennestrì che delizierà i partecipanti con il suo Panettone al cioccolato e bergamotto di Reggio Calabria. Spazio quindi, giovedì 19 novembre, a Maria Giovanna Vento che proporrà le golose Specialità alle castagne del monte Reventino. La Regione Calabria continuerà a sorprendere il pubblico venerdì 20 novembre, sempre alle ore 13.30, con Eugenio Morrone e la sua Specialità al cioccolato e peperoncino di Calabria I.G.P. per concludere, nell'ultimo fine settimana, sabato 21 novembre, insieme a Damiano e Valentino Rizzo degustando il delizioso Panettone al limone di Rocca Imperiale I.G.P. e clementine di Calabria I.G.P. e, infine, in compagnia di Rocco Scutellà e del suo Panettone al cedro D.O.P. di Santa Maria del Cedro.

Due gli imperdibili appuntamenti firmati Cacao Latitudes: One country, three Ecuadors ad attendere il pubblico mercoledì 18 novembre alle 14.45 e The human connection in programma giovedì 19 novembre alla stessa ora.

Venerdì 20 novembre alle ore 11, spazio alla degustazione firmata Ciokarrua, Una tavoletta per scoprire tutti i sensi alla scoperta di una storia che nel cuore di Modica, unendo tradizione e innovazione, parte dalla carruba siciliana per poi incontrare il cacao. La Carruba: il futuro di un frutto antico è invece il titolo del convegno in programma giovedì 19 novembre, alle ore 15, nei suggestivi spazi della Prigione di San Francesco interni alla Città del Cioccolato.

Gli appuntamenti del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

Grazie alla sezione About Chocolate, tante le occasioni per conoscere più da vicino la filiera cacao-cioccolato. Domani, lunedì 16 novembre, spazio al primo paese produttore di cacao con il convegno La Costa d'Avorio all'appuntamento del cacao tracciabile e sostenibile a cura del Conseil du Café-Cacao che si terra alle ore 11 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini.

E ancora, tra gli appuntamenti di approfondimento, Eurochocolate farà da cornice al prestigioso Convegno Cacao Cioccolato e Salute, promosso da The Chocolate Way e organizzato da ISCHOM - International Society of Cocoa, Chocolate and Medicine, l'Organizzazione internazionale, presieduta dal prof. Gian Carlo Di Renzo e dedicata allo studio scientifico e clinico dei benefici che il consumo di cacao e cioccolato può avere in ambito medico, terapeutico e nutrizionale. Giunto alla sua quinta edizione, l'evento si terrà domani lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 15, presso il LAB-Luisa Annibale Base.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia fino a domenica 22 novembre!