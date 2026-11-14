Sicurezza a Perugia, Arcudi, Calzoni, Tuteri e Brusco: «Situazione insostenibile a Fontivegge, in centro storico e in tanti quartieri. Cittadini e commercianti esasperati»

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(ASI - UNWEB) Perugia - «A Fontivegge, in centro storico e in tanti quartieri di Perugia la situazione è diventata insostenibile. Cittadini e commercianti sono esasperati. Chi vive e lavora in queste zone chiede di poter uscire di casa, tenere aperto il proprio negozio e vivere gli spazi pubblici in tranquillità. L’amministrazione Ferdinandi ha dato segnali di arretramento e debolezza. Serve molta più determinazione».

È quanto dichiarano in una nota Nilo Arcudi e Chiara Calzoni, consiglieri comunali di Perugia Civica, Gianluca Tuteri, consigliere comunale, e Marco Brusco, presidente di Perugia Civica, a seguito degli episodi verificatisi nelle ultime settimane. Tra questi, le risse a Fontivegge e a San Sisto, la rapina violenta a Ponte Valleceppi e il raid nei garage di Santa Lucia, dove sono stati presi di mira circa dodici box e magazzini. I firmatari richiamano anche le segnalazioni di furti e tentativi di intrusione a Elce, San Marco e Ferro di Cavallo.

«La sindaca ha lasciato la sicurezza urbana senza un assessore dedicato. A Fontivegge il Nucleo Sicurezza e Decoro è stato ridimensionato nelle sue funzioni, con la perdita dell’attività investigativa sul microspaccio. La sperimentazione del Taser per la Polizia Locale non è proseguita e il Consiglio comunale ha abrogato l’articolo 32 del Regolamento di polizia urbana sull’accattonaggio molesto. Chiediamo alla Giunta di rafforzare il presidio di Fontivegge, garantire agli agenti dotazioni e formazione adeguate e definire procedure chiare per intervenire sulle condotte moleste o intimidatorie».

«Esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento e grande apprezzamento per il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e della Polizia Locale. A chi presidia le strade, interviene nelle situazioni di pericolo e svolge le indagini va la nostra piena riconoscenza. Con professionalità e dedizione, questi uomini e queste donne garantiscono ogni giorno la sicurezza della nostra comunità, spesso in condizioni difficili. Il Comune faccia la sua parte, assicurando alla Polizia Locale personale, formazione e dotazioni adeguate e rafforzando il coordinamento con le forze dell’ordine».

I firmatari esprimono apprezzamento anche per il lavoro del prefetto Paolo Canaparo. Il 5 novembre, nell’incontro con i sindaci, è stata condivisa l’istituzione del Tavolo per la sicurezza integrata e partecipata. Il 9 novembre, al vertice con le forze di polizia, è stato deciso di rafforzare i controlli a San Sisto e Fontivegge.

«Chiediamo alla Giunta di portare in Consiglio un piano operativo per Fontivegge, il centro storico e San Sisto. Per ciascuna zona il piano deve indicare le strade e le piazze da presidiare, i servizi della Polizia Locale da rafforzare anche la sera e nei fine settimana, i punti in cui migliorare l’illuminazione, le telecamere da riparare o installare e gli spazi pubblici da recuperare. Per ogni intervento chiediamo risorse, scadenze e verifiche periodiche in Consiglio. I furti nelle zone residenziali richiedono controlli mirati e il rilancio del controllo di vicinato nei quartieri e nelle frazioni».

Arcudi e Calzoni, per Perugia Civica, e Tuteri presenteranno in Consiglio comunale sei ordini del giorno per affrontare in maniera organica tutti gli aspetti della sicurezza. Gli atti propongono una delega assessorile alla sicurezza urbana e un piano comunale, il rafforzamento della Polizia Locale e del Nucleo di Fontivegge, il potenziamento della videosorveglianza, un fondo per la sicurezza di commercianti e artigiani e il rilancio del controllo di vicinato. Il sesto atto chiede al Comune di sollecitare il Governo a valutare l’istituzione di un Centro di permanenza per i rimpatri in Umbria.

«Chiediamo inoltre che il Comune si costituisca parte civile quando ne ricorrano i presupposti, nei procedimenti per risse, furti, spaccio e altri reati che abbiano arrecato un danno concreto all’ente, anche alla sua immagine. Sul fronte dei rimpatri, chiediamo che l’amministrazione collabori con Prefettura e Questura per dare seguito ai provvedimenti esecutivi, offrendo il supporto di competenza dei servizi comunali, nel rispetto della legge e delle decisioni dell’autorità giudiziaria».

«Chiediamo che i sei atti siano discussi e votati in tempi certi. Sul controllo di vicinato proponiamo che, entro novanta giorni dall’approvazione, la Giunta riferisca al Consiglio sui progetti operativi, sulle zone coperte e sui canali a disposizione dei cittadini per le segnalazioni. Residenti e commercianti aspettano decisioni da troppo tempo», concludono Arcudi, Calzoni, Tuteri e Brusco.