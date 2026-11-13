Ha assunto oggi l'incarico il nuovo Questore della provincia di Perugia, il Dr. Alfonso Polverino, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza.

Attualità

(UNWEB) Perugia. Si è insediato oggi il Questore della provincia di Perugia, dr. Alfonso Polverino, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza.



Questa mattina, dopo aver reso gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il monumento sito all'interno della Questura, il Dr. Polverino ha incontrato i Dirigenti e i Funzionari della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto, delle Specialità della Polizia di Stato e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Polizia e dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

In occasione del colloquio con la stampa, tenutosi nel corso della mattinata, il nuovo Questore ha espresso la propria soddisfazione per l'incarico affidatogli, assicurando il massimo impegno e responsabilità per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

Il Questore, già da oggi, ha iniziato i primi incontri con le Autorità istituzionali della provincia, che proseguiranno nei prossimi giorni.

Il dott. Polverino, 62 anni, nato a Napoli ma con residenza familiare in Sardegna, è stato promosso Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza a giugno 2025, dopo aver svolto l'incarico di Questore della provincia di Nuoro.

La sua carriera - al termine del corso di formazione per vice Commissario - inizia in Sardegna nel 1990 quando, da vice Commissario, viene assegnato alla Questura di Nuoro dove ricopre l'incarico di vice Dirigente della Squadra Mobile e di Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine Sardegna. Trasferito a Firenze nel 1992 per dirigere il Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, nell'agosto 1993 fa rientro in Sardegna, alla Questura di Cagliari, dove ricopre numerosi incarichi, tra cui vice Dirigente Ufficio del Personale, vice Dirigente della Digos, Dirigente del Commissariato di Sant'Avendrace, vice Dirigente e poi reggente dell'Ufficio di Gabinetto, Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Cagliari e vice Dirigente della Digos distrettuale di Cagliari quale responsabile della Sezione Antiterrorismo. Dirigente della Digos di Cagliari dal giugno 2007, viene promosso Primo Dirigente nel 2008 permanendo nell'incarico sino al giugno 2016 quando viene nominato Vice Questore Vicario della Questura di Verona.

Rientra a Cagliari nell'aprile 2018 per assumere l'analoga funzione di Vice Questore Vicario nel Capoluogo. Promosso Dirigente Superiore nel gennaio del 2019, viene assegnato all'Ufficio Centrale Ispettivo in veste di Ispettore Generale, nel luglio dello stesso anno nominato Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria.

Dal 1° febbraio 2021 assume l'incarico di Questore della Provincia di Nuoro.

Nel corso della sua carriera, soprattutto durante gli anni trascorsi a dirigere la Digos cagliaritana, ha riservato particolare attenzione agli aspetti della minaccia eversiva e terroristica, all'ordine pubblico, alle problematiche legate alle tifoserie, curando ogni delicato aspetto di tutte le complesse vertenze sociali e occupazionali che hanno interessato la provincia di Cagliari.