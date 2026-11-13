Giornata mondiale del diabete, domani Palazzo Donini si illumina di blu. La presidente della Regione Stefania Proietti: "Un gesto al fianco di quasi 60mila umbri per una sanità di prossimità"

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(UNWEB) Perugia, – Per la giornata mondiale del diabete, prevista per domani 14 novembre, la facciata di Palazzo Donini di Perugia si illumina di blu. Con questo gesto simbolico la Regione Umbria aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione per accendere i riflettori su una patologia cronica che nel territorio regionale coinvolge quasi 60mila persone e richiede un impegno costante sul fronte della prevenzione, della diagnosi precoce e della presa in carico territoriale.

"Illuminiamo di blu la sede della Giunta regionale per esprimere la vicinanza delle istituzioni ai cittadini e alle loro famiglie che in Umbria convivono ogni giorno con il diabete – dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti. L'iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce che può fare la differenza nella diagnosi, cura e gestione della patologia. I dati dei primi dieci mesi del 2026, con un lieve aumento dei casi che interessa anche l'età pediatrica, testimoniano l'importanza di mantenere alta l'attenzione - prosegue la presidente - per tutelare la salute della nostra comunità e garantire cure tempestive, appropriate e uniformi in tutta l'Umbria".

I dati elaborati dalla direzione regionale Salute e welfare restituiscono infatti un fenomeno in lieve ma costante crescita: nei primi dieci mesi del 2026 sono 58.595 i cittadini umbri con diabete assistiti dal Servizio sanitario regionale (erano 58.427 nell'intero 2025). La fascia più colpita, con dati stabili, resta quella degli over 75 (27.028 pazienti) seguita dai 65-74enni (15.593) e dai 45-64enni (13.632). I numeri segnalano un lieve incremento nelle fasce più giovani, anche tra i bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni dove si registrano 142 casi (rispetto ai 136 dello scorso anno).

Al fianco della sensibilizzazione pubblica prosegue dunque il lavoro strutturale della Regione per potenziare l'assistenza: dalla revisione della rete diabetologica e dei Percorsi preventivi diagnostico -terapeutici assistenziali (Ppdta) – dedicati al diabete di tipo 2 nell'adulto, al diabete di tipo 1 in età evolutiva, al diabete in gravidanza e alla gestione del piede diabetico – fino alla piena operatività delle 9 Centrali operative territoriali (Cot), dei Punti unici di accesso (Pua) e delle reti cliniche integrate tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi distrettuali delle due Usl e poli ospedalieri, con il Centro di riferimento regionale dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Un modello in cui la medicina d'iniziativa e gli strumenti della sanità digitale, a partire dal Fascicolo sanitario elettronico, si affiancano alle azioni del Piano regionale della prevenzione 2026-2031 per accompagnare il paziente in ogni fase del percorso di cura e prevenire le complicanze.