San Giustino, un novembre di iniziative contro la violenza di genere

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Martedì 24 al Museo del Tabacco il convegno "Le ferite invisibili"

(UNWEB) – San Giustino,– Il Comune di San Giustino, attraverso l'assessorato alle Pari Opportunità, rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, promuovendo, in collaborazione con il gruppo Liberedessere, un mese di iniziative, incontri e momenti di riflessione aperti a tutta la cittadinanza.

Dal 7 al 27 novembre, il territorio ospiterà un ricco calendario di appuntamenti per sensibilizzare, comprendere e prevenire la violenza di genere attraverso il dialogo, la formazione e la cultura. Per l'intero periodo, anche il Palazzo comunale sarà illuminato di rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Numerosi gli appuntamenti in programma

Il 14 novembre, a Villa Graziani, sarà presentato il libro Il profumo dei tigli di Elena Fantoni, mentre in serata, al Teatro Filarmonica, andrà in scena lo spettacolo Nella scatola, a cura di Tutto fa Broadway, con la regia di Mic Mirabucci.

Il 21 novembre, al Cinema Astra, sarà la volta della performance teatrale Ferite a morte, a cura di Spazio QUI in collaborazione con Astra A.p.s. Il giorno successivo, il 22 novembre, Villa Graziani ospiterà lo spettacolo Las Mariposas... Storia delle Sorelle Mirabal, a cura della compagnia teatrale Farfalle Libere.

Il 23 novembre, al Museo del Tabacco, sarà inaugurata la mostra 50 anni di consultori in Umbria 1975-2025. Radici profonde, sguardo al domani, visitabile fino al 29 novembre.

Il calendario si concluderà il 27 novembre, sempre al Museo del Tabacco, con la conferenza Sicurezza è libertà: riconoscere il rischio, conoscere i propri diritti, costruire protezione, accompagnata da un corso di autodifesa personale.

Il convegno del 24 novembre: "Le ferite invisibili"

Tra gli appuntamenti di particolare rilievo, il convegno Le ferite invisibili. Le varie facce della violenza psicologica, in programma il 24 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, al Museo del Tabacco.

Promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Giustino, guidato da Loretta Zazzi, nell'ambito del progetto Liberedessere e in collaborazione con AMI e AIAF, associazioni di avvocati impegnate nella tutela delle persone, dei minori e delle famiglie, l'incontro si inserisce nelle iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il convegno, accreditato come evento formativo con il riconoscimento dei crediti per gli avvocati, ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Stefano Veschi, dell'assessora Loretta Zazzi, della presidente dell'Assemblea legislativa regionale Sarah Bistocchi, del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, Carlo Orlando, e della presidente di AIAF Umbria, l'avvocata Anna Maria Pacciarini. A introdurre e moderare l'incontro sarà l'avvocata Nada Lucaccioni, presidente di AMI Umbria.

Al centro del convegno, la violenza psicologica e le sue ferite invisibili, affrontate attraverso un'analisi delle implicazioni giuridiche, giudiziarie e psicologiche. A offrire il proprio contributo saranno Patrizia Mattei, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; Francesco Loschi, giudice del Tribunale penale di Perugia; Fabiola Fiorucci, avvocata e socia AIAF Umbria; e Francesca Cortesi, consigliera segretaria dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.

L'incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, a cura di Liberedessere.