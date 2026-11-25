Perugia, autobus con scolaresca finisce fuori strada durante una manovra a Monteluce
Il mezzo era vuoto al momento dell'incidente: gli studenti erano appena scesi. Lungo intervento dei Vigili del Fuoco con l'autogru per il recupero.
(UNWEB) PERUGIA – Attimi di apprensione questa mattina nel quartiere di Monteluce, dove un autobus turistico è finito fuori strada durante una manovra, rimanendo pericolosamente inclinato sul bordo erboso della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti: il mezzo trasportava una scolaresca proveniente da Bari che, pochi istanti prima, era appena scesa dal veicolo.
L'incidente è avvenuto mentre l'autista stava eseguendo una manovra per riposizionare il pullman. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha perso aderenza sul ciglio stradale, rimanendo bloccato e fortemente sbilanciato su un lato, impossibilitato a riprendere la marcia autonomamente.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Perugia e del distaccamento cittadino di Corso Cavour. Data la mole del veicolo e la posizione precaria, è stato necessario l'impiego di un'autogru. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'intera area e portare a termine le complesse operazioni di sollevamento e recupero del bus sulla sede stradale.
L'intervento ha causato inevitabili rallentamenti alla viabilità locale per tutta la durata delle operazioni di soccorso.
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