L'incidente è avvenuto mentre l'autista stava eseguendo una manovra per riposizionare il pullman. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha perso aderenza sul ciglio stradale, rimanendo bloccato e fortemente sbilanciato su un lato, impossibilitato a riprendere la marcia autonomamente.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Perugia e del distaccamento cittadino di Corso Cavour. Data la mole del veicolo e la posizione precaria, è stato necessario l'impiego di un'autogru. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'intera area e portare a termine le complesse operazioni di sollevamento e recupero del bus sulla sede stradale.