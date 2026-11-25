La Polizia di Stato di Assisi denuncia una 53enne per l'ipotesi di reato di violazione di domicilio. Il Questore emette nei suoi confronti anche l'ordine di allontanamento dal Comune di Assisi
(UNWEB) Personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto a Rivotorto dove era stata segnalata una donna – classe 1973, gravata da precedenti di polizia – che si era introdotta abusivamente all'interno del Santuario del Sacro Tugurio, motivo per il quale la stessa è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per il reato di violazione di domicilio.
Il personale delle Volanti del Commissariato di P.S., acquisita la richiesta di intervento e gli elementi descrittivi della donna, si sono messi alla ricerca della stessa che è stata individuata nei pressi del Santuario.
Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la stessa era gravata da diversi precedenti di polizia per i reati di furto, interruzione di pubblico servizio, atti persecutori e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.
Accompagnata negli uffici del Commissariato per gli atti di rito, la 53enne è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per il reato sopra ascritto.
Nei confronti della donna, atteso che la stessa non risultava iscritta nei registri anagrafici del Comune, ai fini di tutelare la sicurezza e la tranquillità pubblica, il Questore ha emesso un ordine di allontanamento dal Comune di Assisi con divieto di farvi rientro per la durata di due anni.
Così, in una nota, la Questura di Perugia.
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.