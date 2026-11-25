Cronaca

(UNWEB) Personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto a Rivotorto dove era stata segnalata una donna – classe 1973, gravata da precedenti di polizia – che si era introdotta abusivamente all'interno del Santuario del Sacro Tugurio, motivo per il quale la stessa è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per il reato di violazione di domicilio.

Il personale delle Volanti del Commissariato di P.S., acquisita la richiesta di intervento e gli elementi descrittivi della donna, si sono messi alla ricerca della stessa che è stata individuata nei pressi del Santuario.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la stessa era gravata da diversi precedenti di polizia per i reati di furto, interruzione di pubblico servizio, atti persecutori e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.

Accompagnata negli uffici del Commissariato per gli atti di rito, la 53enne è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per il reato sopra ascritto.

Nei confronti della donna, atteso che la stessa non risultava iscritta nei registri anagrafici del Comune, ai fini di tutelare la sicurezza e la tranquillità pubblica, il Questore ha emesso un ordine di allontanamento dal Comune di Assisi con divieto di farvi rientro per la durata di due anni.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.