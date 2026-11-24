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(UNWEB) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Procura Generale di Perugia richiama l’attenzione sulla perdurante gravità del fenomeno e sull’impegno quotidiano degli uffici giudiziari del distretto umbro per assicurare una risposta sempre più tempestiva ed efficace.

I dati raccolti dalla Procura Generale attraverso il monitoraggio delle Procure del Distretto, riferiti al primo semestre 2026, confermano infatti che la violenza di genere continua a rappresentare una delle principali aree di emergenza criminale del territorio umbro. Il quadro non è uniforme: mentre nel circondario di Terni si rileva una diminuzione complessiva delle iscrizioni rispetto all’anno precedente, Perugia e Spoleto registrano numeri particolarmente elevati e una crescente complessità delle attività investigative.

Particolarmente significativi sono i dati relativi alla Procura della Repubblica di Perugia, dove nel periodo considerato sono stati iscritti 564 procedimenti in materia di violenza di genere e Codice Rosso. Sono state avanzate 190 richieste di misure cautelari, con 12 rigetti, e formulate 21 richieste di incidente probatorio. L'andamento evidenzia un incremento significativo di alcune delle più gravi fattispecie: i procedimenti per maltrattamenti in famiglia passano da 231 a 282, quelli per atti persecutori da 136 a 182, quelli per reati contro la libertà sessuale da 69 a 108 e quelli per diffusione illecita di immagini intime da 10 a 12.

La risposta degli Uffici requirenti umbri si è concentrata sulla tempestività degli interventi, mediante richieste di misure cautelari, allontanamenti dalla casa familiare, divieti di avvicinamento, applicazione del braccialetto elettronico e, nelle situazioni di maggiore gravità, custodia cautelare in carcere. L'aumento dei procedimenti riguardanti le fasce deboli ha inoltre reso necessario destinare al gruppo specializzato oltre la metà dei magistrati dell'Ufficio.

Nel circondario di Terni, nello stesso periodo di riferimento, sono stati registrati 378 procedimenti, rispetto ai 471 dell'anno precedente. La flessione del dato complessivo non attenua tuttavia la rilevanza del fenomeno: si registrano 118 procedimenti per maltrattamenti in famiglia, 89 per atti persecutori, 66 per delitti contro la libertà sessuale e 41 per violazione dei provvedimenti di allontanamento. L'Ufficio ha formulato 157 richieste di misure cautelari, 53 delle quali custodiali.

Proprio a Terni ha inoltre trovato applicazione per la prima volta nel distretto la nuova fattispecie di femminicidio introdotta dalla legge n. 181 del 2025, inizialmente contestata nella forma tentata e successivamente, a seguito del decesso della vittima il 19 ottobre 2026, come ipotesi di femminicidio consumato. Nello stesso circondario è stata contestata per la prima volta anche la nuova aggravante relativa alle condotte riconducibili a dominio e controllo sulla donna.

Nel circondario di Spoleto sono stati registrati complessivamente 405 procedimenti riconducibili al Codice Rosso, dei quali 203 per maltrattamenti in famiglia, 149 per atti persecutori e 53 per violenza sessuale. Per far fronte all'incremento dei procedimenti, il gruppo specializzato dedicato alle fasce deboli è stato ampliato da due a tre magistrati. Nel periodo considerato sono state ottenute 50 misure cautelari, tra cui 10 custodie in carcere, 11 arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 24 divieti di avvicinamento con braccialetto.

Un ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda i minori. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria segnala come la violenza di genere trovi ormai manifestazione anche nelle relazioni adolescenziali, attraverso fenomeni di adolescent dating violence: comportamenti di controllo, violenza psicologica e sessuale, cyberstalking, sexting coercitivo e diffusione non consensuale di immagini intime. Nel periodo monitorato risultano 25 procedimenti per reati sessuali, rispetto ai 17 dell'anno precedente, 30 per atti persecutori e 57 per minacce. Inoltre, sono stati segnalati alla Procura minorile 52 casi di violenza sessuale commessa da maggiorenni in danno di minori, con l'attivazione degli interventi di protezione delle vittime.

I dati devono essere letti con attenzione. Essi restituiscono con chiarezza la dimensione e la complessità del fenomeno e il rilevante impegno che esso richiede agli uffici giudiziari del distretto.

Il contrasto alla violenza contro le donne non può esaurirsi nella pur indispensabile risposta giudiziaria. Nel distretto umbro si è progressivamente consolidata una rete che coinvolge autorità giudiziaria, forze di polizia, servizi sociali e sanitari, centri antiviolenza e strutture territoriali, nella consapevolezza che la tutela della vittima richiede un intervento coordinato e multidisciplinare. A questa azione devono affiancarsi formazione, prevenzione, autonomia economica delle donne, sostegno psicologico ed educazione delle giovani generazioni alla parità e al rispetto.

In questo quadro, la Procura Generale ha proseguito l'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio delle Procure del Distretto, favorendo procedure comuni, condivisione delle buone prassi e un confronto costante sulle criticità applicative. Particolare attenzione è stata rivolta anche all'effettività delle misure di protezione, compreso l'utilizzo del braccialetto elettronico, la cui efficacia presuppone affidabilità tecnica, tempestività degli interventi conseguenti agli allarmi e costante valutazione dell'adeguatezza della misura rispetto al rischio concreto.

Il 25 novembre non può essere soltanto una ricorrenza simbolica, ma deve rappresentare un momento di responsabilità collettiva. I numeri ci ricordano che la violenza contro le donne continua a manifestarsi con una gravità che non consente arretramenti. Dietro ogni procedimento vi sono persone, spesso donne e minori, che chiedono protezione e una risposta tempestiva delle istituzioni.

La risposta giudiziaria deve essere rigorosa e tempestiva, ma da sola non è sufficiente. Occorre continuare a rafforzare la rete tra magistratura, forze dell'ordine, servizi sanitari e sociali, centri antiviolenza, scuola e tutte le istituzioni del territorio. La prevenzione passa anche dalla cultura, dal linguaggio e dall'educazione al rispetto, soprattutto tra i più giovani.

L'impegno del Distretto proseguirà nella specializzazione degli operatori, nel monitoraggio dei procedimenti, nella condivisione delle migliori prassi e nel rafforzamento degli strumenti di tutela.

La Procura Generale continuerà a svolgere il proprio ruolo di coordinamento e raccordo tra gli uffici requirenti umbri, rafforzando il monitoraggio, la formazione, l'uniformità delle prassi e la collaborazione con tutti i soggetti chiamati alla protezione delle persone offese.

Così, in una nota, Il Procuratore Generale Sergio Sottani