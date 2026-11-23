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(UNWEB) – Terni, – Si è conclusa ieri con grande successo l'edizione 2026 di UmbriaLibri, affidata per il secondo anno consecutivo alla direzione artistica di Nicola Lagioia, che si è svolta a Perugia dal 15 al 18 ottobre e a Terni dal 19 al 22 novembre.

Le giornate di festival sono state animate da oltre 50 incontri con autori di primo piano del panorama nazionale e internazionale, laboratori e percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lectio magistralis e produzioni teatrali, per esplorare a fondo il tema di questa edizione, "Il ramo d'oro", una potente metafora che invita ad attraversare letteratura, mito, memoria, fiaba, geopolitica e trasformazione sociale.

In entrambe le città l'affluenza ha confermato un forte legame tra la manifestazione e il territorio: tutti gli appuntamenti in cartellone hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, dagli incontri per adulti a quelli per i più piccoli, a testimonianza dell'interesse verso una proposta culturale capace di intrecciare grandi nomi, sguardi internazionali e temi d'attualità.

UmbriaLibri ha riconfermato anche la centralità del tessuto produttivo umbro: entrambe le città hanno ospitato infatti la Mostra Mercato degli Editori Umbri, uno spazio espositivo e commerciale volto a valorizzare il lavoro, l'intraprendenza e il catalogo delle case editrici regionali.

Il legame con il territorio è rappresentato anche dal Premio Letterario Nazionale Opera Prima Severino Cesari, il riconoscimento annuale dedicato agli esordienti di narrativa italiana e istituito in onore del grande giornalista e editore umbro, la cui cerimonia di proclamazione si è svolta durante la tappa perugina. Il premio è stato vinto da Perché ero ragazzo di Alaa Faraj (Sellerio).

A conclusione di questa edizione del festival, il direttore artistico Nicola Lagioia ha dichiarato: "La sensazione con cui chiudiamo questa edizione di UmbriaLibri è che la rotta sia quella giusta. Dopo il grande successo della tappa di Perugia volevamo mantenere una proposta di alto livello anche a Terni. Abbiamo alzato l'asticella del cartellone e questa scelta è stata capita e apprezzata: il pubblico ha risposto riempiendo le sale fino all'ultimo appuntamento, dimostrando la solidità di una comunità di lettori viva e partecipe. I laboratori per bambini e ragazzi hanno coinvolto centinaia di giovani e futuri lettori, e questo è sicuramente il seme più importante che lasciamo".

"Si chiude un'edizione straordinaria di UmbriaLibri che, ancora una volta, ha saputo trasformare la nostra regione in un laboratorio vivo di pensiero, confronto e partecipazione - afferma il Vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori". Con questo appuntamento si conclude un anno davvero importante e strategico per la promozione dell'editoria e della lettura in Umbria: un percorso iniziato al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove siamo stati protagonisti come Regione ospite e che ha trovato a Terni il suo naturale ebrillante compimento.

I risultati ottenuti in questi mesi confermano pienamente la bontà della scelta di investire con convinzione in questo settore, così fondamentale non solo per la crescita culturale, ma anche per rafforzare la consapevolezza e lo spirito critico dell'intera comunità. Vedere le sale piene, a Perugia come a Terni, con un pubblico attento, trasversale e ricco di tantissimi giovani, è la dimostrazione più bella di quanto ci sia bisogno di spazi autentici in cui approfondire la complessità del presente attraverso i libri e il dialogo diretto con gli autori.

UmbriaLibri non è soltanto una rassegna letteraria, ma un pilastro delle nostre politiche culturali e un motore di sviluppo per l'intero territorio, capace di valorizzare le case editrici umbre — vero presidio di identità e qualità — e di aprirci alle voci più autorevoli del panorama nazionale e internazionale.

Un ringraziamento sincero va agli organizzatori, agli editori, agli scrittori, alle istituzioni locali, agli operatori culturali e a tutti i lettori che hanno animato ogni singolo appuntamento. La cultura si conferma il filo conduttore capace di unire l'Umbria e proiettarla verso il futuro: da domani siamo già al lavoro per consolidare questo percorso e rendere la prossima edizione ancora più inclusiva, diffusa e ambiziosa".

UmbriaLibri è promosso da Regione Umbria, in collaborazione con Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Terni, Camera di Commercio dell'Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Narni, Minimetrò, Libera Umbria, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Fo Rame, Bologna Children's Book Fair, Associazione culturale Severino Cesari, PuntoZero, Sviluppumbria, Gesenu, Umbra Acque.