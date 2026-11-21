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(UNWEB) – Perugia, Un cammino di fede e di servizio che parte dall'Umbria, attraversa l'Albania e il Brasile e torna alla terra d'origine per farsi racconto e occasione di solidarietà. È il percorso di suor Michela Letizia Miccioni, francescana alcantarina originaria di Perugia e autrice di "L'Humus della regalità", il volume che è stato presentato nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, alla presenza della presidente Stefania Proietti, insieme a don Marco Briziarelli, con il quale condivide un'amicizia e un cammino di vocazione fin dall'infanzia.

Al centro del libro, un'esperienza missionaria vissuta nell'incontro con le persone e nella condivisione della loro quotidianità. Il percorso prende avvio nel 2013, con la professione dei voti perpetui nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola di Assisi. Da lì, la missione conduce suor Michela a Valona, in Albania. Segue l'esperienza a Serra do Ramalho, nello Stato brasiliano di Bahia: tre mesi in una realtà parrocchiale composta da 48 comunità sparse, alcune delle quali indigene, raggiungibili percorrendo lunghe strade di terra rossa.

Il titolo richiama il filo conduttore dell'opera: una regalità riconosciuta non nel potere o nella distanza, ma nella passione per l'umanità e nel valore di ogni persona. Una riflessione che muove dalle esperienze quotidiane e dal linguaggio delle comunità incontrate, per arrivare al cuore del messaggio cristiano.

Nel racconto emerge anche il legame con l'Umbria, riscoperto proprio nella lontananza. Durante il soggiorno in Brasile, l'avvicinarsi del Natale riaccende in suor Michela il desiderio di rivedere l'Albero di Gubbio: un'immagine capace di restituire la forza delle radici e il senso di appartenenza alla propria terra.

I proventi del libro saranno destinati a finanziare nuovi viaggi, consentendo ad altre religiose di raggiungere nuove comunità, con la presentazione del libro che riunisce il valore della testimonianza e una finalità concreta di solidarietà, portando a Palazzo Donini una storia che lega l'Umbria a esperienze di servizio oltre i confini nazionali.