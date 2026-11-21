Politica

(UNWEB) – Perugia, Dall'ascolto dei territori alla costruzione delle politiche agricole del futuro. Si concluderà lunedì 30 novembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso la sala Auditorium Figc Umbria, in Strada di Prepo 1 a Perugia, il percorso di "Terra Tua – Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agricoltura umbra", il ciclo di incontri pubblici promosso dalla Regione Umbria, in collaborazione con la società in house 3A-Pta, nell'ambito del Complemento di sviluppo rurale (Csr) 2023-2027 e in vista della nuova programmazione europea 2028-2034.

La conferenza rappresenterà il momento conclusivo di un percorso di partecipazione e confronto che ha attraversato i territori umbri, mettendo al centro le esigenze delle imprese agricole, il contributo delle organizzazioni di categoria e il ruolo delle comunità locali. Un lavoro di ascolto finalizzato a individuare priorità e proposte concrete per il futuro del settore primario regionale, da portare all'attenzione delle istituzioni nazionali ed europee.

Reddito agricolo, competitività delle imprese, ricambio generazionale, innovazione, sostenibilità ambientale, gestione delle risorse idriche e valorizzazione delle filiere produttive saranno i principali temi al centro della giornata. Questioni decisive per il futuro dell'agricoltura umbra, in una fase particolarmente importante per la definizione delle politiche europee che accompagneranno il settore nel prossimo decennio.

"Con Terra Tua abbiamo scelto di partire da chi l'agricoltura la vive e la costruisce ogni giorno: le nostre imprese, gli agricoltori, i giovani che vogliono investire nella terra e le comunità che custodiscono il patrimonio rurale dell'Umbria – dichiara l'assessora regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, Simona Meloni. Non abbiamo voluto un semplice ciclo di incontri, ma un percorso di ascolto e partecipazione capace di trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete. Perché le politiche agricole non possono essere costruite soltanto nei luoghi delle decisioni: devono nascere anche dall'esperienza di chi lavora, produce e investe".

"La sfida che abbiamo davanti – prosegue Meloni – è costruire un'agricoltura che sia sempre più competitiva, innovativa e sostenibile, ma soprattutto capace di garantire un reddito dignitoso a chi produce. Non può esserci futuro per le nostre aree rurali senza imprese agricole economicamente solide, senza giovani che possano scegliere di restare o tornare a lavorare la terra, senza strumenti adeguati per affrontare i cambiamenti climatici e le trasformazioni dei mercati. La nuova Pac (Politica agricola comune) dovrà tenere insieme queste esigenze, assicurando risorse adeguate, strumenti realmente accessibili e una particolare attenzione alle specificità dei territori. L'Umbria vuole essere protagonista di questo confronto, non limitarsi a subirne le decisioni. Il 30 novembre porteremo le voci raccolte nei nostri territori direttamente al tavolo con le istituzioni europee e nazionali, perché il futuro dell'agricoltura si costruisce insieme a chi ne è protagonista".

La conferenza vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, del mondo della ricerca e delle principali organizzazioni agricole e cooperative, offrendo un'occasione di confronto sulle prospettive della Politica agricola comune per il periodo 2028-2034. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, seguiti dall'intervento del direttore regionale Adriano Bei e dalla presentazione del percorso di Terra Tua a cura di Graziano Antonielli, Autorità di Gestione dello sviluppo rurale.

Il confronto proseguirà con gli interventi di Andrea Incarnati, referente Umbria presso la Commissione europea, Maria Chiara Zaganelli, direttrice generale del Crea, degli europarlamentari Dario Nardella e Camilla Laureti, membri della Commissione Agri del Parlamento europeo, e di Giuseppe Blasi, direttore generale del ministero dell'Agricoltura. Alle ore 17 è prevista una tavola rotonda con i rappresentanti nazionali delle principali organizzazioni agricole e cooperative: Massimiliano Giansanti (Confagricoltura e Copa), Ettore Prandini (Coldiretti), Valentino Berni (Cia), Raffaele Drei (Confcooperative Agroalimentare e Pesca) e Cristian Maretti (Legacoop Agroalimentare). Le conclusioni della giornata saranno affidate all'assessora regionale Simona Meloni.