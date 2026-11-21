Amelia, concerto in ricordo di Wijnand van de Pol.
(UNWEB) Amelia. Un concerto per ricordare un grande artista che scelse l’Umbria come terra dove vivere. Lo organizzano ad Amelia l’Associazione Ameria Umbra e la Corale Amerina in memoria del Maestro Wijnand van de Pol, a dieci anni dalla scomparsa.
Il grande organista olandese giunse ad Amelia nel 1971, vi si trasferì e vi fondò la Corale Amerina e la Scuola di Musica oggi a lui intitolata, oltre a promuovere il restauro degli splendidi organi storici presenti in città. Il concerto vedrà la partecipazione di quattro organisti suoi allievi al Conservatorio di Perugia e oggi concertisti di fama internazionale: Eugenio Becchetti, Gabriele Catalucci, Fabio Ciofini e Adriano Falcioni.
Anche la Corale Amerina parteciperà a questo ricordo riproponendo alcuni brani eseguiti nel primo concerto del coro diretto dal Maestro nel 1974. Il concerto si svolgerà alla Cattedrale di Amelia domenica 22 novembre alle 18:15, con ingresso gratuito.
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