"Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco": a Montone una conferenza ha ripercorso la storia dei primi insediamenti francescani femminili

Cultura

Sabato 14 novembre, alle 17, il prossimo incontro dedicato al racconto per immagini

(UNWEB) – Montone, 9 novembre 2026 – Sabato 7 novembre, nella Chiesa di San Francesco a Montone, si è tenuta la conferenza "Primi insediamenti francescani femminili in Alto Tevere", secondo appuntamento del ciclo di incontri "Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco", promosso dall'Associazione Umbria Film Festival nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

L'iniziativa rientra in un più ampio programma di sette appuntamenti tra cinema, arte, musica e incontri culturali, promosso in collaborazione con il Comune di Montone, con la curatela di Atlante Servizi Culturali e della dottoressa Catia Cecchetti.

Ad aprire l'incontro è stata Federica Guerra, responsabile della gestione del MUMO, che ha introdotto la relatrice, Silvia Palazzi, archivista, bibliotecaria e studiosa di storia e arte. Presenti anche il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, e il vicesindaco David Gonfia.

Al centro della conferenza, il ruolo delle donne nella diffusione del movimento francescano tra il XII e il XIII secolo, con particolare attenzione a Città di Castello e all'Alta Valle del Tevere. Attraverso un percorso storico accompagnato da immagini, Silvia Palazzi ha ricostruito una fase di profondo fermento religioso, durante la quale le donne iniziarono a partecipare con crescente intensità alla vita spirituale, dando origine a nuove esperienze di comunità, penitenza e carità. Un fenomeno che interessò da vicino anche il territorio altotiberino, dove la presenza dei frati Minori è documentata già nel 1228 e dove sorsero precocemente monasteri legati a Santa Chiara d'Assisi. Tra questi, a Città di Castello, quello di Santa Maria di Trastevere, successivamente confluito nel monastero di Santa Chiara delle Murate.

La relatrice ha approfondito anche le forme meno istituzionali della spiritualità femminile, dalle piccole comunità di donne conosciute come pinzochere o bizzocche fino alle esperienze di reclusione volontaria. Realtà che, accanto alla dimensione religiosa, offrivano alle donne spazi di autonomia e possibilità di vita alternative al matrimonio e alla famiglia, in un'epoca in cui il loro ruolo sociale era fortemente limitato.

Un racconto che ha restituito visibilità a una presenza femminile spesso rimasta ai margini della narrazione storica, mettendo in luce il contributo delle donne alla diffusione della spiritualità francescana nel territorio.

Il ciclo di conferenze proseguirà sabato 14 novembre, alle ore 17, nella Chiesa di San Francesco a Montone, con l'incontro "Il racconto per immagini. Da Francesco ai nuovi linguaggi della memoria". Interverranno l'architetto Gianluca Falcinelli, la storica dell'arte Valentina Borgnini e Andrea Margaritelli, presidente della Fondazione "Guglielmo Giordano" ETS.