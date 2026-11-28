Economia

Alla Città del Cioccolato, dieci parole e le testimonianze dei partner per raccontare il percorso della rete. Ilaria Baccarelli è la nuova presidente.

(UNWEB) Dieci parole per raccontare dieci anni di collaborazione tra imprenditrici umbre: formazione, creatività, network, azione, visione, relazione, sinergia, esperienze, amicizia, eccellenze. Queste le parole che hanno fatto da filo conduttore al decennale della rete d’imprese UMBRE celebrato sabato 28 novembre nella Sala delle Prigioni della Città del Cioccolato, al Mercato Coperto di Perugia. L’incontro ha ripercorso le iniziative della rete, dalla formazione alla promozione del territorio, e ha aperto un confronto sui progetti futuri, con particolare attenzione ai giovani.

Al confronto, moderato da Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria TV, sono intervenute le UMBRE Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali, Cristina Colaiacovo e Michela Sciurpa. Tra le iniziative ricordate, UMBRE Best Experience, il premio nato nel 2023 per valorizzare le migliori esperienze turistiche realizzate in Umbria.

“In questi dieci anni abbiamo costruito progetti insieme alle imprese e a chi si occupa di cultura e ospitalità in Umbria. Ora vogliamo coinvolgere di più i giovani, creando occasioni perché possano conoscere da vicino le imprese del territorio e portare le proprie idee”, ha dichiarato la presidente Ilaria Baccarelli, subentrata alla guida della rete a Michela Sciurpa, che l’ha presieduta fin dalla nascita nel 2016.

Dopo gli interventi delle UMBRE, ha portato il suo saluto in videocollegamento la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Nella seconda parte dell’incontro, condotta dal giornalista Franco Parlavecchio, sono intervenuti Dominga Cotarella, presidente di Coldiretti Umbria, Giovanni Giorgetti, fondatore e amministratore delegato di ESG89 Group, Veruska Picchiarelli, delegata alla direzione della Galleria Nazionale dell’Umbria, Manuel Boccolini, presidente della Sezione territoriale di Perugia di Confindustria Umbria e Aimone Romizi, direttore artistico di “Umbria che Spacca”. Tra le testimonianze della mattinata, anche i contributi video di Paolo Taticchi, professore alla University College London e di Gregorio Leonelli, responsabile delle relazioni istituzionali con l’Unione europea del Gruppo Ferrovie dello Stato.

In chiusura, Alvaro Breccolotti, in arte Duca, pittore umbro con atelier nel centro storico di Perugia, ha presentato le proprie opere. Il vernissage ha richiamato “Arte e finanza”, il primo appuntamento di UMBRE, ospitato nel 2017 dalla Galleria Nazionale dell’Umbria.