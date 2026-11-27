Attualità

Momento di confronto e aggiornamento professionale per migliorare la preparazione dei professionisti e la loro capacità di riconoscere i rischi di riciclaggio, con la partecipazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza

(UNWEB) – Terni, – Un momento di confronto e aggiornamento professionale per oltre 150 commercialisti ternani che si sono radunati all'Hotel valentino per il convegno 'Gli adempimenti antiriciclaggio degli studi professionali: aggiornamento normativo e controlli della GdF', giovedì 26 dicembre. L'evento è stato organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Terni con la partecipazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza, intervenuto con il personale del dipendente Nucleo di Polizia economico-finanziaria. L'iniziativa, si svolge ormai da qualche anno e punta a consolidare a livello territoriale la comunità di intenti tra la Guardia di Finanza e i commercialisti ternani attraverso seminari e momenti formativi congiunti, per migliorare la preparazione dei professionisti e la loro capacità di riconoscere i rischi di riciclaggio. Dopo i saluti del presidente dell'Odcec di Terni, Stefano Stellati, e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello titolato Scuola Forze di Polizia (T.Sfp) Gianluca De Filippo, la dottoressa Elisa Pettirossi ha illustrato le Regole tecniche 2025 del Cndcec e le nuove istruzioni Uif (ndr, regole operative emanate dall'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia) sulle segnalazioni di operazioni sospette. A seguire, un approfondimento sull'attività ispettiva negli studi professionali, a cura del Maggiore Andrea Mascia, del sottotenente Antonino Trimarchi e del Maresciallo ordinario Antonio Giovanni D'Angiolella del Nucleo di Polizia economico-finanziaria (Pef) della Guardia di Finanza di Terni.

"Quello di oggi è un importante convegno sull'antiriciclaggio – ha affermato Stellati –, in collaborazione con la Guardia di Finanza che ringraziamo perché ha voluto anche quest'anno consolidare il rapporto con il nostro Ordine. La presenza di oltre 150 commercialisti testimonia che il tema è molto sentito. Come categoria, i commercialisti si pongono a tutela della legalità e quindi l'antiriciclaggio diventa un tema centrale, così come di fondamentale importanza è il confronto con la Guardia di Finanza, per una sinergia che va a vantaggio della realtà economica ternana".

"La Guardia di Finanza quest'anno compie un anniversario molto importante – ha dichiarato De Filippo –, in particolar modo il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, istituito nel 1976, cardine e fulcro delle attività e delle investigazioni in materia di antiriciclaggio e interlocutore privilegiato degli organi di vigilanza quali Banca d'Italia e Uif, compie 50 anni di attività nella lotta al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per avere un momento di confronto con i dottori commercialisti, i revisori e gli esperti contabili in generale, per poterci confrontare su quelle che sono le esperienze maturate nell'ambito della nostra attività ispettiva e di controllo, ma anche per avere una condivisione delle esperienze maturate dagli stessi professionisti. Questo nell'ottica di superare il tradizionale dualismo che contraddistingue generalmente chi fa l'attività di controllo e chi dovrebbe essere controllato, nel tentativo di pervenire ad un sistema di collaborazione tra istituzioni, la Guardia di Finanza da una parte e il mondo dei professionisti dall'altra".