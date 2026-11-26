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Marianelli: «La cura diventa responsabilità». Al centro persone, comunità, innovazione e pace.

Circa trenta università, rappresentanze e messaggi da tutti i continenti e la testimonianza del Premio Nobel giapponese per la Pace, Hiroshi Kanamoto

(UNWEB) Perugia. L'Università degli Studi di Perugia ha inaugurato l'Anno Accademico 2026-2027, il 719° dalla fondazione dello Studium Generale, con una cerimonia dedicata alle persone, alla responsabilità della conoscenza e alla costruzione della pace. Una grande partecipazione istituzionale che ha visto la presenza di autorità civili, politiche, militari e religiose, rappresentanti delle fondazioni e del mondo economico e sociale, con una presenza accademica di rilievo mondiale: circa trenta esponenti di università provenienti da diversi Paesi e da quasi tutti i continenti. Dall'Oceania, il rappresentante atteso, impossibilitato a partecipare fisicamente, ha fatto giungere un sentito messaggio di vicinanza.

Ospite d'onore della cerimonia è stato Hiroshi Kanamoto, testimone della tragedia atomica e Assistente Segretario Generale di Nihon Hidankyō, l'organizzazione degli hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici, insigniti nel 2024 del Premio Nobel per la Pace. Una testimonianza di straordinario valore umano, che ha posto al centro della cerimonia la responsabilità della conoscenza nella costruzione della pace.

Particolarmente significativa in questo contesto la presenza della delegazione giapponese, con rappresentanti delle università di Hiroshima e Nagasaki.

La cerimonia, preceduta alle ore 8.45 dalla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa dell'Università, è stata introdotta da un momento musicale offerto da dalCoro dell'Università degli Studi di Perugia, diretto dalla Maestra Marta Alunni Pini, ha accompagnato anche il tradizionale corteo accademico di ingresso, dando così il via alla cerimonia.

Le parole del Rettore Marianelli

«Prima delle strutture, prima dei programmi, prima persino delle risorse, vengono le persone». È da questa affermazione che il Rettore Massimiliano Marianelli ha ripercorso il suo primo anno di mandato (prolusione in allegato), richiamando le quattro parole che ne orientano il progetto di governo: Persone, Conoscenza, Comunità, Relazioni. Al centro, una concezione dell'Università come comunità da costruire attraverso l'ascolto, la partecipazione, il riconoscimento del lavoro e la responsabilità condivisa.

Dalla partecipazione ai risultati concreti. Nel primo anno di Rettorato sono stati avviati il bilancio partecipato e il percorso verso gli Stati Generali dell'Universitas. Il monitoraggio e la redistribuzione delle risorse hanno consentito di destinare nuove disponibilità alle priorità condivise con la comunità universitaria, anche per gli interventi sulle strutture e il miglioramento degli spazi universitari. Con il piano straordinario Riconoscere le persone, riconoscere il lavoro, l'Ateneo ha inoltre avviato misure rivolte alla valorizzazione di tutte le componenti della comunità. Particolarmente significativa la programmazione straordinaria di oltre cinquanta posizioni per docenti e ricercatori, con attenzione alle giovani generazioni, insieme alla conferma di due milioni di euro per la ricerca di base e di 600 mila euro per le attrezzature scientifiche.

Un'Università dell'Umbria, con una nuova prospettiva per Terni. Il Rettore ha ribadito l'attenzione alle diverse sedi dell'Ateneo, da valorizzare secondo le rispettive vocazioni. Tra i progetti strategici, il rafforzamento del Polo ternano attraverso la costruzione di una nuova identità interdisciplinare, capace di collegare intelligenza artificiale, salute, ricerca biomedica, innovazione e scienze economico-sociali. Avviato l'iter per un nuovo corso di studi in Intelligenza Artificiale. A Perugia prosegue l'impegno per la qualità degli spazi, il diritto allo studio, le manutenzioni e la rigenerazione urbana. Confermata inoltre la volontà di rafforzare la collaborazione con la Regione e con le istituzioni territoriali per la sanità pubblica e la formazione medica.

La cura come Quarta Missione dell'Università è stata un altro punto centrale della prolusione: benessere, salute mentale, inclusione, qualità delle relazioni e attenzione alle fragilità diventano parte delle politiche dell'Ateneo. Una responsabilità che riguarda anche la sostenibilità ambientale e l'intelligenza artificiale, il cui sviluppo deve essere orientato al servizio della persona e del bene comune.

La pace, infine, come responsabilità dell'Università. Marianelli ha indicato nella rete Università, Ponti di Pace un impegno destinato a tradursi in iniziative scientifiche e formative, richiamando anche il progetto di una nuova laurea magistrale dedicata alla pace. Annunciata la volontà di istituire in Rettorato una Sala della Pace intitolata a Franco Rasetti, lo scienziato che rifiutò di partecipare al Progetto Manhattan: un luogo di incontro e riflessione sulla responsabilità della conoscenza.

In conclusione, il Rettore ha affidato alla comunità universitaria la parola guida del nuovo anno: responsabilità. «Se "Prendiamoci cura" è stato l'invito con cui abbiamo iniziato il cammino, "Responsabilità" è l'impegno che oggi assumiamo per continuarlo: passare dall'attenzione alla scelta, dall'ascolto all'azione, dalle parole ai fatti».

Una responsabilità che non si esaurisce nel presente, ma riguarda il futuro dell'Università e delle generazioni che verranno.

In un toccante ricordo personale e familiare del 9 agosto 1945 e dei momenti a seguire, in cui non ha nascosto la propria commozione, il sig. Kanamoto ha ricordato la missione fondamentale dell'associazione Nihon Hidankyō: ovvero che il costo dei danni provocati dalle esplosioni atomiche siano ripartiti equamente tra tutti i cittadini e le cittadine e, soprattutto, che vengano realmente abolite le armi nucleari dal mondo.

Sono seguiti poi gli interventi degli ospiti. La Dott.ssa Francesca Serenelli, Presidente della Consulta del Personale TAB e CEL, ha incentrato il suo discorso sul tema del lavoro dignitoso, il decent work promosso dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Obiettivo 8 dell'Agenda 2030: retribuzione adeguata, salute e sicurezza, protezione sociale, pari opportunità e possibilità di crescita per tutti. Ha quindi ringraziato il Rettore, la Direttrice generale, la comunità di governo per i risultati fin qui ottenuti, considerandoli un punto di partenza anche per un virtuoso sviluppo organizzativo, che consenta a chi lavora di star bene sul luogo di lavoro.

Il Sig. Tommaso Belia, Presidente del Consiglio Studentesco, ha posto l'accento sulle tematiche nazionali che attraversano il mondo studentesco: la rabbia di una generazione in rivolta che rivendica un reale diritto allo studio per tutte e per tutti, la protesta contro il caro vita e il caro affitti che rende difficile e a volte impossibile il reale accesso allo studio per un numero sempre crescente di giovani; il definanziamento delle università pubbliche e la crescita di realtà private; le ripercussioni di tutto questo sulle categorie più deboli della società e anche nel mondo intero, ricordando le manifestazioni a favore della popolazione palestinese.

La Dott.ssa Vasiliki Kontosorou, in rappresentanza delle studentesse e degli studenti internazionali, ha invece raccontato la sua fruttuosa esperienza Erasmus, che ha cambiato la sua prospettiva di vita in positivo, consentendole di realizzare il suo sogno professionale.

La prolusione accademica, infine, è stata affidata alla Prof.ssa Silvia Meniconi, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, che ha tenuto la lectio magistralis dal titolo "Ascoltare l'acqua: risorsa invisibile di pace". In questo suggestivo abbinamento, l'ordinaria di Ingegneria Idraulica ha messo in evidenza il ruolo delle strutture idrauliche come mezzi per portare l'acqua alle persone, una evidenza che risulta tutt'altro che scontata, ma che si rende invece impellente quando, a causa dei conflitti, le strutture idriche vengono compromesse e così l'approvvigionamento di acqua per gli esseri umani. La docente ha poi ricordato il ruolo della ricerca, un lavoro condiviso e fatto di relazioni che rendono possibili i risultati, ponendo l'accento sul ruolo della conoscenza come servizio alla vita e alla pace.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale scambio di doni con i rappresentanti della Goliardia perugina e l'esecuzione del "Gaudeamus igitur".

La Carta di Assisi

La cerimonia ha seguito l'incontro internazionale del 25 novembre ad Assisi, durante il quale altri nove importanti atenei hanno sottoscritto la Carta di Assisi, rafforzando la rete Università, Ponti di Pace. Il documento era stato presentato dall'Ateneo perugino lo scorso 25 febbraio, all'avvio delle celebrazioni per l'ottocentenario della morte di Francesco d'Assisi. Un percorso che unisce università di Paesi e tradizioni differenti attorno all'impegno per la pace attraverso ricerca, formazione, dialogo e mediazione culturale.