Cronaca

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente del mezzo pesante disponendone il trasporto presso l’ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso. Data la natura del combustibile del veicolo, la squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per la completa messa in sicurezza del mezzo e dell'intera area interessata dall'incidente. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle delicate operazioni di recupero dell'autoarticolato, il tratto della statale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Nota della Redazione

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