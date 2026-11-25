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(UNWEB) Perugia, Dal prossimo 29 novembre gli Intercity di Trenitalia (Gruppo FS) da Firenze a Roma Termini e ritorno (581 e 598), da Roma Termini ad Ancona e ritorno (534, 541, 540 e 533) e da Roma Termini a Perugia e ritorno (546 e 531), saranno in vendita con una composizione di sei carrozze e non di quattro. Le due carrozze in più consentiranno di incrementare la capacità di 156 posti, per cercare di intercettare domanda aggiuntiva, in particolare sulle tratte Orte-Roma e Orvieto-Roma.

Viaggeranno, inoltre, con una composizione analoga di sei carrozze anche gli IC 584-588-592-594 da Roma a Trieste e ritorno. La composizione prevista permette di rispondere pienamente alle esigenze di mobilità dei passeggeri, assicurando al contempo un impiego efficiente e sostenibile delle risorse rispetto ai volumi di traffico effettivi.

Proseguirà, infine, nei prossimi mesi il monitoraggio del fattore “riempimento” e dei flussi dei passeggeri, così da accompagnare l’evoluzione della domanda con un’offerta adeguata a garantire il miglior equilibrio tra qualità del servizio, disponibilità di posti e sostenibilità operativa.