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Si rafforza la sinergia con la Città del Cioccolato che nel mese di Novembre registra un + 89% di visitatori e un + 155% di esperienze vendute rispetto al 2025

(UNWEB) Un'edizione che conferma il grande appeal dell'evento, quella che si è chiusa domenica scorsa a Perugia. L'invitante claim "Fate dolci", scelto per accompagnare il trentaduesimo anno di Eurochocolate, ha fatto centro conquistando non solo i golosi provenienti da tutta Italia e dall'estero ma anche Domenica In con una diretta su Rai1 di ben 6 minuti.

Il ricco programma del Festival - che anche quest'anno ha goduto del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Sviluppumbria e Camera di Commercio dell'Umbria - ha confermato l'attrattività di tutti i suoi principali punti di forza. Dal Chocolate Show allo Spazio Fate Dolci in collaborazione con Pasticceria Piazza Settevalli, passando per il ChocoLab e il FateLab, fino al travolgente intrattenimento animato da Accademia Creativa e dai suoi Choco Buskers, sono state tante e per tutti i gusti le occasioni per vivere il cioccolato nelle sue innumerevoli declinazioni.

"Il meteo non favorevole, presente in più giornate nella nostra città ma anche nei luoghi di partenza dei nostri chocolovers, - dichiara Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate - ha impattato quantitativamente sulle vendite del Chocolate Show con un contenuto -12,5%. In particolare è diminuita la presenza di coloro che raggiungono Perugia per un solo giorno mentre, fortunatamente, il turismo organizzato ha retto, nonostante qualche defezione last minute. Mi domando, ad esempio, cosa sarebbe stato il centro storico l'ultima domenica senza i 70 Autobus arrivati comunque a destinazione...".

Apprezzatissimi i nuovi prodotti "Fate Dolci" firmati Costruttori di Dolcezze. Dagli omonimi preparati nelle iconiche bottiglie vintage ai lollipop in cioccolato a tema. Successo anche per la nuova tavoletta CioccolaTau dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco, realizzata con nocciole della varietà Tonda Francescana prodotta in Umbria.

Per il secondo anno il programma di Eurochocolate ha fatto squadra con la straordinaria attrattività della Città del Cioccolato che, con i suoi 2.800 metri quadri di contenuti esperienziali, culturali e didattici, ha garantito al pubblico un'offerta a tema completa e coinvolgente, contribuendo ad incrementare il flusso dei visitatori rispetto allo scorso anno. Mentre, a pochi passi, il The Chocolate Bar ha accolto fiumi di visitatori per una golosa pausa con vista mozzafiato.

Proprio presso la Città del Cioccolato, successo per la tappa perugina di PULSAR, il format itinerante di iliad e Open per avvicinare alle STEM, con il prestigioso intervento del Ministro dell'Agricoltura On. Francesco Lollobrigida e la partecipazione di Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026.

Grazie all'importante azione di coordinamento svolta dalla Prefettura di Perugia e al tavolo tecnico guidato dalla Questura di Perugia è stato possibile garantire la massima sicurezza per tutta la durata dell'evento e, in particolare, nelle giornate più affollate di sabato e domenica. Un sentito ringraziamento è rivolto quindi a tutte le Forze dell'Ordine, alla Polizia Comunale, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile che, attraverso la loro presenza, hanno trasmesso ai visitatori l'immagine di una città in grado di gestire la complessità di un grande evento.

Eurochocolate ha rappresentato un'eccezionale occasione di promozione per la Regione Calabria - prima protagonista del nuovo progetto "Regione Ospite" - presente con il brand "Calabria Straordinaria", che ha potuto valorizzare a livello nazionale e internazionale le proprie eccellenze locali. Apprezzatissime le numerose degustazioni presso il Choco Lab, dove bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione hanno trovato nel cioccolato un prezioso elemento di abbinamento, così come il convegno "I tesori della Calabria Straordinaria. Il patrimonio botanico calabrese tra ricerca, sperimentazione e innovazione", introdotto dall'Assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, fino al bagno di folla, nella giornata conclusiva, con un ospite d'eccezione: il maestro Iginio Massari.

Grande successo di pubblico anche per la Costa d'Avorio, primo produttore mondiale di cacao e Special Guest internazionale di quest'anno, rappresentato dal Conseil du Café-Cacao, organismo pubblico ivoriano incaricato della regolamentazione e dello sviluppo delle filiere del caffè e del cacao. La prestigiosa Loggia dei Lanari, nel centro storico di Perugia, ha rappresentato un eccellente spazio espositivo per valorizzare non soltanto la produzione della materia prima, ma anche la qualità, le competenze, le tradizioni e le prospettive di trasformazione industriale del cacao ivoriano. Mentre a pochi passi, la terrazza dell'ex Mercato Coperto di Perugia, ribattezzata Terrazza Abidjan, ha reso omaggio alla capitale economica del Paese, proponendosi come luogo simbolo di incontro tra Italia e Costa d'Avorio.

Apprezzatissima anche la partecipazione del Perù che ha debuttato a Eurochocolate 2026 con la sua prima presenza istituzionale, promossa dall'Ambasciata del Perù in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana del Perù, attraverso il progetto Cacao 360°: uno spazio dedicato all'eccellenza, alla biodiversità e alla sostenibilità del cacao peruviano, arricchito da degustazioni di cioccolato e Pisco, dalla presentazione gastronomica Peruvian Roots e da spettacoli di musica e danze tradizionali, con la partecipazione di S.E. Manuel Cacho-Sousa Velázquez, Ambasciatore del Perù in Italia dell'avvocato Damiano Marinelli, Console onorario del Perù a Perugia.

Sotto i riflettori di Eurochocolate anche The Chocolate Way, la rete internazionale con sede presso la Camera di Commercio dell'Umbria, nonché primo itinerario culturale europeo volto a promuovere e proteggere il patrimonio storico, artistico e gastronomico del cioccolato artigianale di alta qualità.

Grande successo, in generale, per i ben 112 appuntamenti del Choco Lab in programma presso il LAB-Luisa Annibale Base, collettore di imperdibili attività esperienziali guidate da maestri cioccolatieri ed esperti che hanno accompagnato gli oltre 1.800 partecipanti in un viaggio sensoriale esclusivo. Tra i protagonisti il direttore didattico del LAB Roberto Caraceni, la bellissima fata cake designer, testimonial di Eurochocolate 2026, Anastasiia Cherednychenko, i maestri Nicola Antonacci e Alice Cianuri, Assosommelier, ANAG e Sfizi Golosi.

In programma anche quest'anno la suggestiva Cerimonia del cacao - alla scoperta del Cibo degli Dèi come pianta medicinale - che nei due fine settimana ha conquistato circa 100 partecipanti.

Tanti anche gli ospiti internazionali provenienti dai principali Paesi produttori di cacao, presenti a Eurochocolate per far degustare il loro insolito cioccolato bean to bar: AATLC-CI, l'Associazione ivoriana degli Artigiani Trasformatori Locali di Cacao, Choco+, Ambroise N'Koh e Axel Emmanuel, Cacao Motum, Cacao Latitudes e Cacao de Origen.

Sempre apprezzatissime le golose novità del Chocolate Show - il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto per un totale di 180 aziende e circa 6.000 referenze, mentre il laboratorio FateLab, appositamente pensato per le famiglie, ha dato a oltre 600bambini la possibilità di realizzare live golose prelibatezze a tema Fate Dolci.

Nei giorni feriali, sono stati 360 gli alunni delle scuole primarie di Perugia accolti al ChocoLab per partecipare a dolci approfondimenti didattici. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers hanno potuto scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

E ancora, nell'ambito di About Chocolate, sono state ben 7 le occasioni di approfondimento sulle nuove opportunità per la filiera cacao-cioccolato e non solo, promosse rispettivamente dal Conseil du Café-Cacao della Costa d'Avorio, da ISCHOM - International Society of Cocoa, Chocolate and Medicine, da Mani Tese in collaborazione con Cacao Solutions, da In Arte il Cacao con la firma dell'articolato Manifesto, dall'Ambasciata del Perù in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana del Perù, da Biaggioli con le sue innovative fave di cacao candite e da Ciokarrua con l'originale incontro tra carruba siciliana e cacao.

Con oltre 2mila questionari compilati e circa 3mila ricettari consegnati, successo anche per le attività proposte dalla Regione Umbria che ha rinnovato la propria presenza a Eurochocolate 2026 portando in piazza le opportunità del PR FESR e del PR FSE+ 21-27. Tra allestimenti dedicati agli investimenti per le Imprese Creative e attività di coinvolgimento del pubblico, lo spazio regionale ha offerto a cittadini e visitatori l'opportunità di conoscere da vicino i progetti, i servizi e la formazione sostenuti dai Fondi Europei. Presente per la Regione Umbria anche l'Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, che ha partecipato a Eurochocolate con "Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l'agricoltura italiana", la mostra con le 76 fotografie dell'edizione 2026 del concorso. Gli scatti hanno raccontato il patrimonio ambientale, agricolo e paesaggistico che il Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 sostiene e tutela.

Soddisfazione per Samsung che ha portato a Eurochocolate il gusto dell'innovazione, invitando il pubblico a scoprire i nuovi pieghevoli tra photobooth, challenge e dimostrazioni. Un'esperienza tra tecnologia e golosità, con 480 e 560 partecipanti, rispettivamente, alle masterclass e ai tour di degustazione presso il museo Città del Cioccolato.

Presi d'assalto gli spazi dedicati alle grandi firme che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso percorso e che hanno deliziato il pubblico con i loro iconici prodotti: Baci® Perugina® e KitKat®, ICAM, Lindt, Novi, Ritter Sport, Fabbri 1905, Pernigotti, Ore Liete, Pasticceria Piselli, Choco Zero.

Molto apprezzati i cinque corsi a tema cioccolato che si sono tenuti presso l'Università dei Sapori di Perugia, il centro di formazione e cultura dell'alimentazione di Confcommercio Umbria, presente con il brand Cuochi a Puntino, così come il menù pensato da Ada Gourmet per Eurochocolate con un dessert speciale dal nome Bean to Bar, ispirato al pregiato cacao Colombia.

A Eurochocolate, anche le eccellenze delle imprese agricole aderenti al circuito Campagna Amica di Coldiretti, protagoniste in evento con uno spazio dedicato a "La pausa salata a Eurochocolate". Coldiretti Umbria ha portato così nella centralissima piazza Italia un'esperienza di gusto pensata per affiancare alla tradizione dolciaria della manifestazione i sapori autentici delle produzioni agricole, con un'offerta che ha saputo raccontare la ricchezza e la varietà dell'agroalimentare umbro.

Quest'anno a Eurochocolate anche una dolce novità per gli amici a quattro zampe con la partecipazione di Giulius, l'amico degli animali. Presenti anche gli Autocentri Giustozzi con la Volkswagen Choco Experience, mentre ISA si è confermato un prezioso partner tecnico della manifestazione.

Numeri importanti anche per i social e il web con l'account Facebook che nei giorni dell'evento ha registrato un +33% di interazioni rispetto al 2025; percentuale che ha raggiunto un +195% per Facebook. Positivi anche i dati relativi al sito ufficiale di Eurochocolate che, nei 10 giorni di evento, ha superato le 200.000 visualizzazioni.

Proficue, inoltre, le partnership con Umbria International Airport - San Francesco d'Assisi e Minimetro.

Radio Subasio è stata la radio ufficiale del Festival più goloso, presente con ben 56 ore di diretta radio. Importante cassa di risonanza è stata anche Italia a Tavola, media partner di quest'anno.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa vivacissima trentaduesima edizione: Plenitude, Foschi, Caffè Vergnano, BCC Banca Centro Toscana Umbria, HDI Assicurazioni, FBM, Certamente Umbria, Umbria Ufficio, One Way, Giuliano Tartufi, Cacao of Excellence, Chocohotel, Hotel Gio Jazz & Wine e ATMO.

Ora non resta che rimanere sintonizzati sulle golose frequenze di Eurochocolate per scoprire le novità in serbo per il prossimo anno.