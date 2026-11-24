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(UNWEB) – Perugia, – Una campagna radiofonica nazionale speciale per celebrare il Natale in Umbria, accompagnare live le accensioni degli alberi del Trasimeno e di Gubbio, raccontare luminarie spettacolari e artistiche, il fascino dei presepi viventi, far conoscere i borghi e le altre destinazioni della regione. È "RDS loves Umbria", il progetto preparato dalla Regione Umbria insieme a RDS 100% Grandi Successi per le festività natalizie: dal 30 novembre al 26 dicembre, un programma di promozione che unisce la radio, i canali digitali dell'emittente e la presenza nelle piazze.

"La nostra regione durante le festività natalizie si veste di magia. Le accensioni degli alberi di Castiglione del Lago e di Gubbio – dichiara l'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni – sono due appuntamenti capaci di richiamare l'attenzione sull'Umbria. Pensiamo anche alle luminarie firmate da Michelangelo Pistoletto a Perugia, alla Stella di Miranda a Terni e alla Natività luminosa di Casacastalda, l'Albero di ceramica di Deruta e quello all'Isola Maggiore. A Massa Martana torna Presepi d'Italia e il presepe di ghiaccio, mentre tante comunità rinnovano la tradizione dei presepi viventi, da Marcellano a Petrignano d'Assisi e Rasiglia, da Armenzano e Tordandrea a Bevagna e Monteleone d'Orvieto. E ancora Citerna, Umbertide, Pierantonio e il presepe del vetro di Piegaro".

"Ci sono poi – prosegue Simona Meloni - il presepe monumentale di Città della Pieve e quello di Corciano, la Mostra internazionale di arte presepiale di Città di Castello e il Presepe nel Pozzo della Cava a Orvieto. Come non citare poi Umbria Jazz Winter a Orvieto. Un patrimonio diffuso che vogliamo far conoscere, invitando chi viene in Umbria a fermarsi e a scoprire anche i luoghi vicini. Con RDS partiamo da questi grandi eventi per invitare il pubblico a scoprire anche gli altri territori e le esperienze che la nostra regione offre durante le feste. Vogliamo che chi sceglie di venire per un appuntamento trovi nuove ragioni per fermarsi, conoscere i luoghi vicini e tornare. È così che la promozione può dare un contributo concreto al lavoro delle strutture ricettive, della ristorazione e delle attività locali".

La campagna prenderà il via il 30 novembre con interventi dei conduttori di "Anna & Sergio", in onda fino al 5 dicembre nella fascia dalle 10 alle 12, per accompagnare gli ascoltatori verso gli appuntamenti natalizi umbri. Al centro del racconto saranno l'accensione, il 5 dicembre, dell'Albero di Natale galleggiante del Trasimeno a Castiglione del Lago, il più grande del mondo costruito sull'acqua, e quella del 7 dicembre a Gubbio, dove sulle pendici del Monte Ingino si illumina l'Albero di Natale più grande del mondo.

Il progetto prevede collegamenti dai due territori, con Melania Agrimano, in onda su RDS e su RDS Social TV visibile al canale 265 del digitale terrestre. La radio sarà inoltre presente con appuntamenti di musica e intrattenimento il 6 dicembre al Trasimeno, dopo l'accensione, e l'8 dicembre a Gubbio, con DJ set, animazione e coinvolgimento del pubblico.

Accanto alle accensioni, la campagna darà spazio alla scoperta dell'Umbria attraverso 36 passaggi radiofonici da 60 secondi, dedicati a diverse località e alle loro attrattive. Un racconto che proseguirà fino al 26 dicembre, allargando l'attenzione dai grandi appuntamenti natalizi al patrimonio culturale e alle opportunità di visita degli altri territori. La promozione sarà accompagnata da news sul sito di RDS e da contenuti sui profili social dell'emittente, con storie dalle accensioni e dagli eventi e un video conclusivo per Instagram e TikTok.

"Investire sulla stagione invernale e natalizia – conclude Meloni – significa creare occasioni di visita in un periodo in cui i nostri territori hanno molto da offrire. La collaborazione con RDS ci permette di raggiungere il pubblico nazionale con una presenza continuativa e di proporre il Natale come occasione per vivere e conoscere più da vicino l'Umbria".