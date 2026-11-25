Spoleto Norcia in TV puntata 7 stagione 2026/27
(UNWEB) Si pubblica la Puntata numero 7 della Stagione 2026/27. Molti i temi trattatti che vanno dal Fortilizio dei Mulini fino alla festa di Santa Cecilia, passando per i grandi eventi culturali e le eccellenze dello sport.
*Si ringrazia Spoleto On Line che ha realizzato il video.
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