Politica

(UNWEB) – Perugia, Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria, a Perugia, si terrà la XXIV Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu) – Regioni, appuntamento nazionale dedicato alle politiche di tutela dei consumatori.

Al centro dei lavori il tema "Il Codice del Consumo tra ieri, oggi e domani. Evoluzioni normative, tutele e nuove prospettive per istituzioni, imprese e consumatori", con approfondimenti su diritto alla salute, servizi bancari e finanziari, prevenzione dell'usura, greenwashing e transizione ecologica.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di quasi 200 ospiti tra rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, autorità, associazioni dei consumatori e mondo accademico. Tra gli interventi previsti quelli della presidente del Cncu e sottosegretario al Mimit, senatrice Mara Bizzotto, del segretario generale di Altroconsumo, Marino Melissano, e dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti. In programma anche un videomessaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I giornalisti potranno inoltre intervistare i rappresentanti istituzionali e gli ospiti nazionali presenti.

I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube di Sviluppumbria: https://www.youtube.com/@sviluppumbriaspa