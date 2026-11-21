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(UNWEB) Perugia. L’appuntamento è in programma domenica 22 novembre, dalle ore 17, in collaborazione con l'associazione Krav Maga, gli Istituti Professionali di Perugia Cavour-Marconi-Pascal e la rete ToBeTogether

Collestrada (Perugia), 21 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ogni anno si celebra il 25 novembre, il Centro Commerciale Collestrada rinnova il proprio impegno sociale promuovendo un importante momento di sensibilizzazione, confronto e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è in programma domenica 22 novembre, con un pomeriggio dedicato alla riflessione sul tema della violenza di genere e alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla consapevolezza. Un'iniziativa che intende coinvolgere la comunità in un messaggio forte e condiviso: dire NO a ogni forma di violenza e SÌ al rispetto della persona e della dignità delle donne.

Il programma prenderà il via alle ore 17 con una sfilata di moda a tema, un momento dal forte valore simbolico ed emotivo che, attraverso il linguaggio dell'arte, della creatività e della moda, racconterà storie di rinascita, coraggio, resilienza e autodeterminazione femminile.

Alle ore 18 seguirà una dimostrazione pratica di autodifesa femminile, pensata per offrire alle partecipanti strumenti utili, nozioni di sicurezza personale e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità fisiche ed emotive, contribuendo a rafforzare fiducia e autonomia.

L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell'associazione Krav Maga, degli Istituti Professionali di Perugia Cavour-Marconi-Pascal e della rete ToBeTogether, realtà che condividono l'obiettivo di promuovere la prevenzione, l'educazione e il contrasto a ogni forma di violenza.

“I centri commerciali sono oggi luoghi di incontro, relazione e socialità frequentati ogni giorno da migliaia di persone di tutte le età. Per questo crediamo abbiano anche una responsabilità sociale importante: quella di contribuire alla diffusione di messaggi positivi e alla crescita di una cultura del rispetto”, dichiara Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada. “Portare iniziative come questa in un luogo dedicato al tempo libero – prosegue – significa raggiungere un pubblico ampio e trasversale, stimolare riflessioni e favorire una partecipazione concreta. Contrastare la violenza sulle donne è una sfida che riguarda tutti e che richiede l'impegno dell'intera comunità”.

Con questa iniziativa il Centro Commerciale Collestrada conferma la propria attenzione verso i temi sociali e invita cittadini, famiglie e giovani a partecipare a un appuntamento che vuole essere non soltanto un evento, ma un'occasione per costruire insieme una comunità più consapevole, inclusiva e rispettosa.

Il Centro Commerciale Collestrada, punto di riferimento più importante dell’Umbria, offre oltre 50 negozi e 9 attività di ristorazione per soddisfare ogni esigenza di shopping, con brand esclusivi e promozioni per un'esperienza indimenticabile. Inaugurato nel 1997, il Centro Commerciale Collestrada è di proprietà di Eurocommercial dal 2016, è gestito da UNOG srl.