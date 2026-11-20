Politica

(UNWEB) – Perugia, – "Oggi voglio far sentire la mia vicinanza, e quella dell'istituzione che rappresento, alle lavoratrici, ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti che hanno scelto di scendere in piazza a Perugia e Terni. È una partecipazione che merita rispetto e attenzione, perché racconta il bisogno di tante persone di essere ascoltate".

Così la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, nel giorno dello sciopero generale che ha visto sfilare per le vie del capoluogo i cortei dei lavoratori e degli studenti, arrivati insieme in piazza IV Novembre.

"Le ragioni di questa mobilitazione – prosegue la presidente – sono ragioni che riconosco e che condivido: un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, salari e pensioni adeguati al costo della vita, un fisco giusto, una sanità davvero pubblica e universale, il diritto all'abitare. Sono temi che toccano ogni giorno la vita concreta di tante famiglie umbre e che le istituzioni hanno il dovere di affrontare con serietà".

"Un pensiero particolare – sottolinea la presidente Proietti – va ai tanti giovani che oggi hanno manifestato al fianco dei lavoratori. Chiedono una scuola e un'università pubbliche, accessibili e di qualità, e un futuro fatto di opportunità e di pace. È una richiesta che dobbiamo accogliere con rispetto e responsabilità: quando studenti e lavoratori si ritrovano insieme nella stessa piazza ci mandano un messaggio forte, che chi governa non può ignorare".

"Come Regione – conclude la presidente – continueremo a fare la nostra parte, nell'ambito delle nostre competenze, mantenendo aperto il dialogo con le organizzazioni sindacali, il mondo della scuola e dell'università e le rappresentanze studentesche, perché il lavoro, il diritto allo studio e la tutela della salute restino al centro dell'azione pubblica".