Politica

La presidente Proietti incontra la delegazione giapponese di Koya: "Valori spirituali uniscono le nostre realtà, al via un proficuo percorso di amicizia"

(UNWEB) - Perugia, – Ieri pomeriggio, a Palazzo Donini, si è tenuto un incontro istituzionale tra i vertici della Regione Umbria e una delegazione giapponese proveniente dalla città di Koya. A ricevere gli ospiti sono stati la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti, il vicepresidente Tommaso Bori e il consigliere regionale Fabrizio Ricci, accompagnati da fra Giulio Michelini.

La delegazione giapponese, guidata dal sindaco di Koya, Yoshiya Hirano, e dal presidente del Consiglio comunale, Yoshifumi Nakamae, era composta anche da una rappresentanza di monaci buddisti che ha arricchito l’incontro istituzionale con un momento di profonda spiritualità, offrendo una suggestiva preghiera cantata.

Il colloquio si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproco apprezzamento, volto a rinsaldare i legami tra le due realtà, profondamente unite dalla comune vocazione per i valori spirituali. La missione istituzionale della città nipponica nella nostra regione si inquadra in un più ampio progetto di gemellaggio e di scambio culturale. Koya (Koyasan) rappresenta infatti uno dei centri spirituali più importanti del Giappone e ha recentemente siglato un Protocollo d'intesa ad Assisi per consolidare un partenariato "Umbria-Giappone" nel segno della pace.

In conclusione dell’incontro, la delegazione giapponese è stata accompagnata in visita alla mostra dedicata ai Centenari Francescani, un'esposizione che ha suscitato grande interesse e partecipazione.