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Il riconoscimento è stato ritirato venerdì 13 novembre a Città di Castello, nella sede dell'Università degli Studi Link. Un premio che valorizza il percorso dell'azienda, il suo legame con il territorio e l'impegno quotidiano nella gestione dei servizi ambientali.

(UMWEB) PERUGIA, – Gesenu è tra le aziende premiate nell'ambito di "L'Umbria che Eccelle 2026", l'iniziativa promossa dal Gruppo Corriere per raccontare e valorizzare le realtà imprenditoriali che contribuiscono alla crescita economica e allo sviluppo del territorio regionale.

Il riconoscimento è stato ritirato venerdì 13 novembre a Città di Castello, nella sede dell'Università degli Studi Link, nel corso della cerimonia conclusiva del progetto, realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo. Un'iniziativa che, da maggio a novembre, ha acceso i riflettori su 23 imprese umbre, raccontandone le esperienze, i percorsi di crescita e il contributo al sistema produttivo regionale.

Per Gesenu, questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio e un'importante occasione per valorizzare il percorso di un'azienda profondamente legata all'Umbria, dove da decenni opera nel settore dei servizi ambientali, contribuendo alla qualità della vita delle comunità e alla tutela del territorio.

Un'attività che va ben oltre la gestione quotidiana dei servizi di igiene urbana e che comprende la raccolta differenziata, il trattamento e il recupero dei rifiuti, attraverso un sistema integrato di professionalità, competenze e infrastrutture. Un impegno che si sviluppa in un settore in continua evoluzione, nel quale innovazione tecnologica, sostenibilità ed economia circolare rappresentano leve fondamentali per affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro.

Essere annoverata tra le eccellenze imprenditoriali umbre significa anche vedere riconosciuto il valore di un percorso costruito nel tempo, attraverso investimenti, capacità di innovazione e collaborazione con le istituzioni e i cittadini. Un risultato che appartiene innanzitutto alle persone che ogni giorno lavorano in Gesenu e che, con professionalità e dedizione, contribuiscono a garantire servizi essenziali per il territorio.

«Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché valorizza il lavoro di un'intera azienda e delle persone che ogni giorno ne fanno parte. Gesenu è una realtà profondamente legata all'Umbria, un territorio nel quale ha costruito nel tempo competenze, esperienze e un sistema di servizi al fianco delle comunità. Il nostro impegno è continuare a investire nella qualità dei servizi, nell'innovazione e nella sostenibilità, affrontando le trasformazioni del settore ambientale con responsabilità e con lo sguardo rivolto al futuro. Essere riconosciuti tra le eccellenze della regione è uno stimolo a proseguire in questo percorso», dichiara Alessio Lutazi, Consigliere Delegato Gesenu.

Il premio rappresenta dunque non soltanto un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un incoraggiamento a proseguire nel percorso di crescita e miglioramento continuo, rafforzando il ruolo di Gesenu come partner dei territori e delle comunità nella costruzione di un modello di sviluppo sempre più sostenibile.