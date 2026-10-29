Paura a Giuncano: si ribalta con il trattore e rimane incastrato, salvato dai Vigili del Fuoco
(UNWEB) Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi nei pressi di Giuncano, in località Porzano. Intorno alle 16:30, un uomo alla guida di un cingolato agricolo si è ribaltato finendo in un fosso e rimanendo incastrato sotto il pesante mezzo.
Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Terni, giunti tempestivamente sul posto. I pompieri, lavorando in stretta sinergia con i sanitari del 118, sono riusciti a estricare l'agricoltore dalle lamiere e dal macchinario.
Vista la dinamica dell'incidente, sul luogo è atterrato anche l'elisoccorso Nibbio. Fortunatamente, le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi di quanto si temesse in un primo momento: pur avendo riportato ferite agli arti superiori, è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.
Dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato affidato al personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
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