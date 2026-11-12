Disordini in un esercizio pubblico di via Dottori a Perugia: il Questore dispone la chiusura per 20 giorni

Cronaca

(UNWEB) Perugia. Il Questore della provincia di Perugia, su proposta dell'Arma dei Carabinieri, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico in via Dottori, nel quartiere di San Sisto, per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.



Il provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento, nell'ultimo anno, di irregolarità amministrative e di numerosi episodi di disordini che avevano coinvolto alcuni avventori del locale.

Diversi sono stati gli interventi delle Forze dell'Ordine per episodi violenti nel corso dei mesi, gli ultimi dei quali – che avevano creato particolare allarme sociale – avvenuti il 24 ottobre e il 7 novembre.

Anche il titolare dell'esercizio era stato attenzionato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, in relazione alla normativa di cui agli artt. 68 e 80 TULPS che disciplina le relative autorizzazioni a svolgere eventi o aprire locali di pubblico trattenimento.

L'insieme dei vari episodi hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S.

Giova precisare che già nel 2018 il Questore aveva disposto la chiusura e sospensione dell'esercizio per episodi della medesima natura, che poi si sono ripetuti anche successivamente all'adozione di tale provvedimento.

Per questi motivi, considerato il pericolo per il mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, quindi al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l'immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 20 giorni.

A dare esecuzione al decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Arma dei Carabinieri che hanno provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell'attività.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.