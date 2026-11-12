La Polizia di Stato di Assisi arresta in flagranza differita un 75enne per il reato di atti persecutori

Cronaca

(UNWEB) Assisi. Nella tarda serata del 5 novembre, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Assisi è intervenuto presso un'abitazione del Comune di Assisi dove ha proceduto all'arresto in flagranza differita di un uomo - classe 1951, gravato da precedenti di polizia e dalla misura di sicurezza della libertà vigilata in via provvisoria - per il reato di atti persecutori posti in essere nei confronti di una sua vicina di casa, una donna di 69 anni.



Gli Agenti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che, poco prima, il figlio l'aveva avvisata di aver sentito il 75enne pronunciare frasi ritenute minacciose nei suoi confronti, circostanza che sarebbe stata ripresa da un sistema di videosorveglianza.

Dagli accertamenti del personale del Commissariato, è emerso che l'uomo era già stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori, in quanto, in diverse occasioni il 75enne avrebbe danneggiato il veicolo della donna rompendone il vetro e forandone gli pneumatici.

L'uomo, inoltre, avrebbe tentato, lo scorso mese di settembre, di dare fuoco ad una corda utilizzata per l'apertura di una saracinesca di un esercizio commerciale e ad alcuni elementi in legno esterni al predetto.

Considerata la situazione, gli agenti hanno tentato di prendere contatti con l'uomo che, nel frattempo, si è chiuso all'interno dell'abitazione, insultando i poliziotti e precludendo agli stessi di procedere ad una compiuta identificazione.

Dopo un'opera di convincimento, agevolata dalla presenza di una parente dell'uomo e dal personale dei Vigili del Fuoco, nel frattempo sopraggiunti, l'uomo è uscito dell'abitazione.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, il 75enne è stato tratto in arresto in flagranza differita e deferito all'Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Al termine degli atti di rito, acquisita la querela della vittima, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 75enne è stato quindi tradotto presso il Casa circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell'udienza di convalida.

Si rappresenta che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell'indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.