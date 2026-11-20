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(UNWEB) - Perugia, - Il programma di riqualificazione dei 254 alloggi di Terni prosegue con la definizione delle procedure necessarie all'apertura dei cantieri. Nei prossimi giorni la Regione avvierà un confronto periodico con il Comitato di quartiere San Valentino per informarlo sull'avanzamento degli interventi. Lo annuncia l'assessore alle Politiche abitative della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, intervenendo in seguito alle osservazioni del Comitato sulle condizioni degli edifici e sui tempi del piano presentato lo scorso giugno.

Per l'assessore Barcaioli "le preoccupazioni dei residenti sono comprensibili. Parliamo di famiglie che hanno diritto a conoscere tempi e modalità degli interventi. Il ritardo rispetto alle previsioni iniziali c'è, ma il programma e le risorse stanziate restano confermati. L'edilizia residenziale pubblica per troppo tempo è stata derubricata dalle priorità dell'agenda politica dell'intero Paese e a Terni, come nel resto dell'Umbria, per circa trent'anni non si è intervenuti con alcun investimento. Con il piano da 20 milioni avviato come Regione Umbria abbiamo invece ripreso a occuparci di un patrimonio abitativo che necessita di una riqualificazione profonda".

Per quanto riguarda gli alloggi di San Lucio, l'assessore ricostruisce il lavoro svolto dopo l'incontro di giugno con il quartiere. "I camminamenti esterni sono stati sistemati nelle due settimane successive all'incontro. - ricorda l'assessore - Sugli edifici, escluso il mese di agosto, i tecnici hanno lavorato tre mesi alla progettazione esecutiva e alla preparazione delle gare. La gestione dei fondi europei Fesr ha richiesto altri mesi di attività amministrativa e di coordinamento tra gli enti. Ora condivideremo con il Comitato il calendario degli appalti, così da consentire ai residenti di seguire le diverse fasi del programma".

Barcaioli infine conferma la disponibilità a incontrare i rappresentanti del quartiere: "Oggi mi sarei voluto recare nel quartiere ma così non è stato a causa della coincidenza con lo sciopero generale. Sono ovviamente disponibile a incontrare il Comitato nei prossimi giorni e ad avviare un confronto periodico sulle opere e sulle esigenze della zona. Le aspettative sono alte e il nostro impegno è all'altezza della responsabilità che ci siamo assunti".