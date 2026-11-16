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Cultura

Orazio Antinori, Perugia celebra l’esploratore e la sua eredità scientifica

Di Redazione Umbria Notizie Web 16 Novembre 2026 – 14:40 2 min di lettura

(UNWEB) Perugia. A Palazzo Baldeschi, dal 16 novembre 2026 all’11 gennaio 2027, una mostra nel 150° anniversario della fondazione della Stazione Geografico-Naturalistica di Lét Marefià, in Etiopia. Perugia celebra Orazio Antinori con una mostra dedicata alle sue esplorazioni e al patrimonio scientifico e culturale che hanno restituito.

L’esposizione sarà ospitata a Palazzo Baldeschi dal 16 novembre 2026 all’11 gennaio 2027, in occasione dei 150 anni dalla fondazione della Stazione Geografico-Naturalistica di Lét Marefià, istituita in Etiopia nel 1876 dall’esploratore perugino grazie a una concessione del Negus Menelik II. La mostra è promossa da Fondazione Perugia, dal Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, afferente a Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria, e dal CAMS dell’Università degli Studi di Perugia. È curata da Angelo Barili, Tiziana Caponi e Sergio Gentili, con il contributo di Silvia Racano e Samuele Ranucci.

Pioniere dell’etnografia e tra i fondatori della Società Geografica Italiana, Orazio Antinori (1811–1882) diede vita al primo centro di ricerca italiano in Africa. Le sue spedizioni, insieme al compagno di viaggio Carlo Piaggia (1827–1882), hanno restituito testimonianze della cultura materiale, artistica e sociale delle popolazioni nilotiche, dell’Africa centrale e del Corno d’Africa.

Il percorso espositivo presenta oggetti di rilievo storico e antropologico: archi in legno e fibra di palma (Calamus deerratus L.) delle popolazioni pigmee del Nord-Zaire, faretre con frecce dalle punte barbate, scudi in pelle di giraffa dall’Eritrea e in pelle di elefante delle popolazioni Shilluk del Sud Sudan. Una sella con finimenti delle popolazioni islamiche del NordSudan racconta invece il mondo equestre e dei trasporti.

Tra le testimonianze artistiche e simboliche spiccano le pipe in terracotta a forma di teste umane dal Sudan, i copricapi in fibre vegetali e conchiglie di cauri (Cypraea moneta) e il trono di Kalker, sovrano (Reth) degli Shilluk, ricavato da un unico tronco d’albero.

La raccolta di strumenti musicali dell’Africa centrale mette in luce il rapporto tra musica e organizzazione sociale: dalle arpe pentacorde dei nobili Zande alle trombe in avorio dei Mangbetu, fino ai grandi tamburi cerimoniali utilizzati per comunicare a distanza.

I manufatti etnoantropologici e i campioni zoologici conservati a Perugia e in altre istituzioni museali italiane costituiscono un patrimonio collettivo di valore storico, scientifico e sociale. A questa eredità si affiancano i taccuini di viaggio di Antinori, oggi custoditi presso la Società Geografica Italiana a Roma, nei quali l’osservazione geografica si intreccia con ritratti e disegni dei popoli dell’Africa centrale e orientale.

Gli studi sulla figura e sull’opera di Antinori proseguono ancora oggi. La mostra invita a riscoprire questa eredità e a riflettere sulle ricchezze ambientali e culturali dell’Africa come patrimonio dell’intero pianeta.

INFORMAZIONI PER LA VISITA

Palazzo Baldeschi, Perugia
16 novembre 2026 - 11 gennaio 2027

Orari di apertura

Martedì – Venerdì: 15:00 – 19:30; Sabato – Domenica: 10:30 – 18:30; Lunedì: Chiuso

Nota della Redazione

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