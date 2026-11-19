Pubblicato sul Bur l'atto ufficiale dello "Schema di proposta di Piano socio sanitario regionale Umbria in Salute 2030" preadottato dalla Giunta regionale il 18 novembre
(UNWEB) - Perugia In merito al fatto che stanno circolando copie non corrette dello Schema di proposta di Piano socio sanitario 'Umbria in salute 2030', si rende noto che l'unico atto ufficiale preadottato dalla Giunta regionale il 18 novembre con delibera n. 1295 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.57 del 19 novembre 2026.
L' atto, nella sua versione integrale e ufficiale, è consultabile sul sito della Regione Umbria al seguente link:
https://bur.regione.umbria.it/
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