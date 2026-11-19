Cronaca

(UNWEB) GUBBIO – Tragedia nella mattinata di giovedì lungo la variante della SS219. Intorno alle 9:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio è intervenuta al chilometro 7.900 per un grave incidente stradale che ha coinvolto tre persone.

Due degli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo sono stati estratti dagli operatori dei Vigili del Fuoco. Il bilancio iniziale parlava di due feriti lievi, trasportati all'ospedale di Branca, e di una terza persona in condizioni ben più critiche, presa in carico dal personale del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Perugia. Purtroppo, il ferito più grave è deceduto successivamente a causa delle lesioni riportate.

Sul luogo del sinistro hanno operato i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, e i sanitari del 118. Era stata allertata anche l'eliambulanza Nibbio, che però non ha potuto essere impiegata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.