Grave incidente sulla variante SS219 a Gubbio: un morto e due feriti lievi
(UNWEB) GUBBIO – Tragedia nella mattinata di giovedì lungo la variante della SS219. Intorno alle 9:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio è intervenuta al chilometro 7.900 per un grave incidente stradale che ha coinvolto tre persone.
Due degli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo sono stati estratti dagli operatori dei Vigili del Fuoco. Il bilancio iniziale parlava di due feriti lievi, trasportati all'ospedale di Branca, e di una terza persona in condizioni ben più critiche, presa in carico dal personale del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Perugia. Purtroppo, il ferito più grave è deceduto successivamente a causa delle lesioni riportate.
Sul luogo del sinistro hanno operato i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, e i sanitari del 118. Era stata allertata anche l'eliambulanza Nibbio, che però non ha potuto essere impiegata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.