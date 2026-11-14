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Politica

La FIT CISL Umbria condanna l’ennesimo furto di rame avvenuto nel tratto maescianese dell’ex linea ferrovia concessa della FCU avvenuto questa notte.

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Novembre 2026 – 18:27 1 min di lettura

(UNWEB) La FIT CISL Umbria condanna l’ennesimo furto di rame avvenuto nel tratto maescianese dell’ex linea ferrovia concessa della FCU avvenuto questa notte. Preoccupa il fatto che alcuni personaggi fermati per quest’ultimo evento, sembrerebbero già coinvolti in furti precedenti dello stesso genere avvenuti sulla stessa linea e che, a quanto pare, sebbene aver avuto provvedimenti giudiziari, ciò non sia servito a farli desistere.

Apprezziamo l’impegno del Gruppo FSI a far partire un presidio di FS Security a Foligno già dal primo dicembre prossimo ma lo riteniamo solo un punto di partenza che va completato al più presto con una dotazione di organico più adeguata. 11 persone, infatti, non le riteniamo sufficienti a presidiare tutta l’Umbria, bisogna inserire tutti i candidati ancora in coda alla recente selezione e che ancora attendono l’assunzione. La FIT CISL Umbria ritiene il presenziamento dei cantieri e dei perimetri ferroviari, l’unico elemento di deterrenza efficace per limitare il fenomeno dei furti di rame. Ciò è per la FIT CISL Umbria, fondamentale per limitare il rischio che reati come questi possano allungare i tempi di un’opera fondamentale per il trasporto ferroviario dell’Umbria e di tutto il centro Italia.

Così, in una nota, CIANCABILLA Fabio Segr. Gen. FIT CISL Umbria

Nota della Redazione

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