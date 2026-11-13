Dibattito sul "modello Umbria": le critiche dell'europarlamentare Marco Squarta alle scelte tributarie della Regione

Politica

(ASI - UNWEB) Attraverso un intervento pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, l’europarlamentare ha espresso una ferma critica nei confronti delle recenti dichiarazioni del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rilasciate durante una visita istituzionale e politica a Perugia.



Al centro del dibattito vi è l'ipotesi, avanzata dal leader pentastellato, di proporre l'attuale coalizione di governo della Regione Umbria — formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e altre liste del centrosinistra — come modello politico replicabile a livello nazionale.

Nel suo intervento social, l'esponente al Parlamento Europeo, Marco Squarta contesta la coerenza tra le proposte nazionali dell'opposizione e l'azione amministrativa della giunta umbra:

«Ogni giorno sentiamo Conte dire che bisogna alzare gli stipendi, aiutare le famiglie e difendere il loro potere d’acquisto. Poi quando arrivano al governo dell’Umbria, qual è la prima cosa che fanno? Aumentano le tasse», si legge nel post.

Secondo quanto riportato dall'europarlamentare nella medesima comunicazione, i provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale comporterebbero un aggravio fiscale complessivo stimato in 52 milioni di euro annui.

Nella ricostruzione fornita dall'esponente politico, tale misura andrebbe a incidere direttamente sul bilancio di diverse categorie socio-economiche del territorio, tra cui "il ceto medio, i pensionati, i professionisti, i medici e migliaia di famiglie", determinando una riduzione del potere d'acquisto locale.

In conclusione del proprio messaggio su Instagram, l'europarlamentare estende la valutazione critica all'intera coalizione progressista — citando esplicitamente i leader Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni — sostenendo che l'esperienza amministrativa avviata in Umbria sul fronte tributario non rappresenterebbe un modello auspicabile per il futuro governo del Paese.

(Fonte: Dichiarazioni pubblicate sul profilo ufficiale Instagram dell'europarlamentare Marco Squarta)