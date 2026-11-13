Dibattito sul "modello Umbria": le critiche dell'europarlamentare Marco Squarta alle scelte tributarie della Regione
(ASI - UNWEB) Attraverso un intervento pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, l’europarlamentare ha espresso una ferma critica nei confronti delle recenti dichiarazioni del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rilasciate durante una visita istituzionale e politica a Perugia.
Al centro del dibattito vi è l'ipotesi, avanzata dal leader pentastellato, di proporre l'attuale coalizione di governo della Regione Umbria — formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e altre liste del centrosinistra — come modello politico replicabile a livello nazionale.
Nel suo intervento social, l'esponente al Parlamento Europeo, Marco Squarta contesta la coerenza tra le proposte nazionali dell'opposizione e l'azione amministrativa della giunta umbra:
«Ogni giorno sentiamo Conte dire che bisogna alzare gli stipendi, aiutare le famiglie e difendere il loro potere d’acquisto. Poi quando arrivano al governo dell’Umbria, qual è la prima cosa che fanno? Aumentano le tasse», si legge nel post.
Secondo quanto riportato dall'europarlamentare nella medesima comunicazione, i provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale comporterebbero un aggravio fiscale complessivo stimato in 52 milioni di euro annui.
Nella ricostruzione fornita dall'esponente politico, tale misura andrebbe a incidere direttamente sul bilancio di diverse categorie socio-economiche del territorio, tra cui "il ceto medio, i pensionati, i professionisti, i medici e migliaia di famiglie", determinando una riduzione del potere d'acquisto locale.
In conclusione del proprio messaggio su Instagram, l'europarlamentare estende la valutazione critica all'intera coalizione progressista — citando esplicitamente i leader Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni — sostenendo che l'esperienza amministrativa avviata in Umbria sul fronte tributario non rappresenterebbe un modello auspicabile per il futuro governo del Paese.
(Fonte: Dichiarazioni pubblicate sul profilo ufficiale Instagram dell'europarlamentare Marco Squarta)
Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.